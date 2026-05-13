SHCP Prevé Repunte Económico Cuando Se Controle Inflación en Perecederos, como el Jitomate

El secretario de Hacienda y Crédito Público (SHCP), Edgar Amador Zamora, aseguró que una vez que se controle la inflación en el jitomate —que en abril incrementó 19.5% y que ha impulsado la inflación no subyacente— la economía mexicana podría crecer en los siguientes trimestres.

Durante su participación en un foro hoy, 13 de mayo de 2026, el funcionario federal expuso que el 90% de la variación en la inflación general ha sido por ese producto.

“De enero a la fecha, prácticamente el 90% de la variación en la inflación general se ha debido a un solo producto: el jitomate, que tiene condiciones de oferta muy particulares que han hecho que debido al peso que tiene dentro del Índice Nacional de Precios al Consumidor, tenga una ponderación un poco desproporcionada”, expuso.

“Una vez que quitemos esos factores de los perecederos estamos ya en condiciones de tener condiciones muy favorable para la retomada del crecimiento en los siguientes trimestres de este año”, agregó Amador Zamora.

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Calificadoras

De igual manera, el titular de la SHCP señaló que el reforzamiento del Plan México y del Plan de Inversión e Infraestructura contribuirá a que las calificadoras mantengan a México dentro del grado de inversión.

Esto, luego de que Standard & Poor’s modificara la perspectiva de la calificación soberana de México de estable a negativa, aunque mantuvo la calificación en “BBB”.

“Las calificadoras han consolidado este grado de inversión, ayer Standard & Poor’s cambió la perspectiva, estamos convencidos de que el conjunto de acciones que estamos haciendo será suficiente para convencerlos de regresar la perspectiva hacia su nivel adicional”, expresó.

Además, sostuvo que desde la Secretaría de Hacienda se continuará impulsando la inversión, y dijo que los resultados se verán en el corto plazo.

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spb