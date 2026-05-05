A los 106 Años, Angelita Baila, Pesca y Va a la Cantina: Así Celebra la Vida

En la alcaldía Gustavo A. Madero, en la Ciudad de México (CDMX), vive Angelita Hernández, una mujer de 106 años cuya historia ha comenzado a llamar la atención por una razón poderosa: su energía, alegría y estilo de vida desafían todo lo que muchos creen sobre la vejez. Nacida el 4 de mayo de 1920 en el municipio de Atlauta, en el Estado de México, hoy se ha convertido en un ejemplo de longevidad activa en un país donde, según datos del INEGI, la esperanza de vida ronda los 75 años.

Una celebración familiar que refleja más de un siglo de historia

El cumpleaños 106 de Angelita Hernández no fue una fecha cualquiera. Su familia organizó un emotivo festejo que reunió a varias generaciones, mostrando el legado que ha construido a lo largo de más de un siglo. De sus nueve hijos, cinco continúan con vida, y su descendencia incluye 25 nietos, 30 bisnietos, ocho tataranietos y los primeros integrantes de la quinta generación.

La propia Angelita, visiblemente emocionada por el cariño recibido, compartió su sentir tras ver reunida a su familia.

"Me da mucho gusto ver a toda mi familia. Todos me quieren, hasta personas que no son de la familia me aprecian mucho".

Este tipo de redes familiares sólidas son consideradas por especialistas como un factor clave en la salud emocional de los adultos mayores, lo que podría explicar parte de su notable bienestar.

"Que No Sean Enojonas": Mujer de 106 Años de Edad Revela el Secreto para Vivir Feliz

Una vida activa a los 106 años que rompe todos los esquemas

Cuando se le pregunta por el secreto de su longevidad, Angelita responde con humor, pero su día a día revela mucho más que una simple broma. Se mantiene activa y participa en actividades físicas poco comunes a su edad.

Su hijo, Miguel González, quien ha sido testigo de su vitalidad, explica cómo es su rutina y sus gustos.

"Le gusta la pesca, subirse a la tirolesa, la caminata y meterse al mar".

Estas actividades no solo reflejan su espíritu aventurero, también coinciden con recomendaciones médicas que destacan la importancia del movimiento constante para una vida más larga y saludable.

Entre música, amistades y cantina: una vida llena de alegría

Además de su energía física, Angelita cultiva su bienestar emocional a través de la convivencia y el disfrute. Le gusta bailar, convivir con amigas y disfrutar de la música, quienes la conocen cariñosamente como "la mami".

Eduardo González, otro de sus hijos, comparte cómo su madre mantiene esta vida social activa que rompe estereotipos sobre la edad.

"Le gusta ir a la cantina donde hay música, una buena botana. Lo hacemos una vez al mes".

Su amiga Connie Luna, quien forma parte de su círculo cercano, describe el impacto que Angelita tiene en quienes la rodean.

"Para nuestro grupo es la más joven. Tiene corazón y amistad para todos".

Diversos estudios han demostrado que mantener vínculos sociales activos puede reducir el riesgo de depresión y mejorar la calidad de vida en adultos mayores.

Fortaleza que la convirtió en el pilar de su familia

La historia de Angelita no ha estado libre de desafíos. Enviudó hace más de 50 años, una situación que la llevó a asumir un rol central dentro de su familia. Desde entonces, decidió no volver a casarse y enfocó su vida en sacar adelante a sus seres queridos.

Su hija mayor, Silvia, de 86 años, recuerda cómo su madre ha sido una fuente constante de fortaleza incluso en momentos difíciles.

"En ocasiones me he sentido mal, pero mi mamá me dice, ¿qué te pasa?, nosotras somos fuertes".

Este tipo de resiliencia es otro de los factores que especialistas asocian con una vida más larga, ya que la actitud frente a la adversidad puede influir directamente en la salud física y mental.

El secreto para vivir más de 100 años que cualquiera puede aplicar

Durante su más reciente cumpleaños, Angelita no solo sopló las velas. Bailó el vals, disfrutó su pastel y dejó claro que la edad no es un límite cuando se trata de celebrar la vida. Su consejo es sencillo, pero poderoso y accesible para todos.

"Que se cuiden mucho, que sean alegres, que no sean enojones".

En un país donde cada vez más personas alcanzan edades avanzadas, historias como la de Angelita Hernández no solo inspiran, también abren la conversación sobre cómo vivir más y mejor. Su caso demuestra que la combinación de actividad física, afecto, actitud positiva y redes de apoyo puede marcar una diferencia real en la calidad de vida durante la vejez.

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