La Primera Secundaria Pública de México Cumple 100 Años en la CDMX

En la alcaldía Cuauhtémoc, Ciudad de México (CDMX), la Escuela Secundaria Número 1 “César A. Ruiz” celebró 100 años de historia como el primer plantel público de educación secundaria en México. No se trata de un número simbólico: fue la primera secundaria oficial creada en el país, marcando un antes y un después en el sistema educativo nacional. Este 26 de febrero, la institución conmemoró un siglo de formar estudiantes que, con el paso del tiempo, se convirtieron en artistas, periodistas, empresarios y ciudadanos que han dejado huella.

Su origen se remonta al 29 de agosto de 1925, cuando el entonces presidente Plutarco Elías Calles firmó el decreto que autorizó a la Secretaría de Educación Pública (SEP) crear las escuelas secundarias y separarlas de la educación preparatoria. A partir de 1926, México inició formalmente una nueva etapa educativa que transformó el acceso a la enseñanza para miles de jóvenes.

La primera cecundaria pública de México nació tras la Revolución

El director actual del plantel, Zabdiel Carro Bello, explicó la relevancia histórica de la institución y su papel en la transformación educativa del país después de la Revolución Mexicana. La creación de la educación secundaria respondió a la necesidad de ampliar las oportunidades académicas para hijos de obreros, campesinos y trabajadores, en un momento en el que México buscaba reconstruirse social y políticamente.

Zabdiel Carro Bello, director de la Secundaria Número 1 “César A. Ruiz”, destacó el contexto histórico en el que nació la institución.

En 1926, como producto de la Revolución Mexicana, se crea la educación secundaria en México, y esta es la primera escuela secundaria pública oficial que se abre para brindar un servicio educativo a todos los hijos de los obreros, campesinos y trabajadores de esa época.

El nombre de la escuela honra al maestro oaxaqueño César A. Ruiz, quien en 1926 era Jefe del Departamento de Enseñanza Secundaria y es considerado uno de los fundadores del sistema de secundarias en el país.

¿Cuál Es la Primera Secundaria de México? Así Es la Escuela Fundada en 1926

De convento y hospital a escuela histórica: el edificio que guarda siglos de memoria

La secundaria inició operaciones en la calle San Ildefonso número 62, en el Centro Histórico, como anexa a una preparatoria. Sin embargo, tras el sismo de 1928 en la Ciudad de México, el plantel cambió su sede a la calle Regina número 111, donde permanece hasta hoy. El inmueble no solo es emblemático por su arquitectura, sino por la historia que resguarda entre sus muros.

El director Zabdiel Carro Bello relató los distintos usos que tuvo el edificio antes de convertirse en escuela.

Dice la historia que este inmueble ha sido muchas cosas, entre ellas convento, seminario, caballerizas en la época de la Revolución, panteón y hospital para el bien morir, porque en algún tiempo del pasado, en épocas de pandemia, aquí los monjes traían a todos los enfermos que ya estaban en etapa terminal.

Cada rincón del inmueble encierra relatos que van más allá de lo académico, convirtiéndolo en un espacio cargado de memoria colectiva en pleno Centro Histórico de la CDMX.

Un reencuentro lleno de lágrimas y nostalgia: exalumnos regresan a su alma máter

El centenario de la Secundaria 1 reunió a distintas generaciones que caminaron nuevamente por los pasillos donde vivieron su adolescencia. María Mercedes Alonso Rivera, Eduardo Pérez Lora, Isabel Hernández Álvarez y Román Salazar Terrón compartieron la emoción de volver al lugar que marcó sus vidas entre 1969 y 1975.

María Mercedes Alonso Rivera, generación 1972-1975, recordó con emoción su paso por las aulas.

Yo aquí tomé clases. Aquí estaba el pizarrón, yo me sentaba aquí. Fue algo tan hermoso, viví una experiencia única e inolvidable, toda mi adolescencia feliz.

Isabel Hernández Álvarez expresó la nostalgia de recorrer nuevamente los salones donde estudió primero, segundo y tercer grado.

Qué grata emoción volver a caminar por estos pasillos donde me permitiste estudiar, donde fui tan feliz en compañía de mis grandes amigos en este salón donde estudié 1ro F, 2do F y 3ro F.

Exalumnos regresan para festejar 100 años del plantel. Foto: N+FORO

Eduardo Pérez Lora recordó una de las actividades que más marcó su etapa estudiantil.

Este fue el lugar donde tomamos clases los sábados del club coral, un grupo seleccionado por unos cuantos alumnos y aquí disfrutamos con la maestra Carmen de música.

Román Salazar Terrón evocó los momentos compartidos en los espacios abiertos del plantel.

Este espacio es de muchos recuerdos, aquí jugábamos fundamentalmente con algunos compañeros que hoy día recuerdo, como Fernando Alonso, Carlos Ávila y Merardo.

El reencuentro no solo fue una celebración institucional, sino una experiencia profundamente emocional para quienes consideran a la Secundaria Número 1 como parte esencial de su historia personal.

840 alumnos y 24 grupos: la Secundaria 1 sigue más viva que nunca

A 100 años de su fundación, la escuela continúa en plena actividad. Actualmente cuenta con 840 alumnos distribuidos en 24 grupos: ocho de primer grado, ocho de segundo y ocho de tercero. La mayoría del alumnado proviene de familias dedicadas al comercio en zonas cercanas como La Lagunilla, Tepito y La Merced, áreas históricamente vinculadas a la actividad mercantil en la capital.

El director explicó el contexto social de la comunidad estudiantil.

Tenemos muy cerca a La Lagunilla, Tepito y La Merced, colonias que viven prácticamente del comercio.

Durante un siglo, estas aulas han visto pasar generaciones completas y han sido semillero de figuras destacadas, como el periodista Jacobo Zabludovsky, además de cientos de profesionistas que encontraron aquí el punto de partida para su futuro.

Un siglo de historia que sigue escribiéndose

La celebración de los 100 años de la primera secundaria pública de México no solo conmemoró el pasado, sino que reafirmó el compromiso de la institución con la educación pública en México. En un país donde más de 6 millones de estudiantes cursan la secundaria, según cifras oficiales recientes, recordar el origen de este nivel educativo permite dimensionar su importancia social.

Entre aplausos, recuerdos y fotografías, los exalumnos dedicaron mensajes de cariño a su escuela, demostrando que la Escuela Secundaria Número 1 “César A. Ruiz” no solo fue la primera del país, sino que sigue siendo un símbolo de identidad, esfuerzo y orgullo nacional en la Ciudad de México.

