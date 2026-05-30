Dictan Sentencia de 10 Años a "El Sierra", Mando de Brazo Armado de "Los Cazadores"

La Fiscalía General de la República (FGR) dio a conocer este sábado 30 de mayo 2026 que obtuvo sentencia condenatoria en contra de Samuel "N", "El Sierra", operador financiero y segundo al mando de los "Deltas", brazo armado de los "Cazadores", afines a Los Chapitos por los delitos de posesión de arma de fuego, cargadores y cartuchos, todos de uso exclusivo de las Fuerzas Armadas, así como contra la salud en su modalidad de posesión con fines de comercio.

La dependencia dio a conocer que la autoridad judicial dictó una pena de 10 años 10 meses de prisión, la misma que deberá compurgar en el Centro Federal de Readaptación Social Número 7, en Durango.

La FGR destacó, a través de un comunicado, que el Ministerio Público Federal (MPF) de la Fiscalía Especializada en materia de Delincuencia Organizada (FEMDO), llevó a cabo la tarea ministerial para obtener la sentencia de la autoridad judicial

Derechos reservados Tritón Comunicaciones, S.A. de C.V., prohibido su uso o reproducción total o parcial. Caen en Sinaloa 5 Integrantes de "Los Chapitos"; Gobierno Federal Plantea Incrementar Efectivos

"El Sierra" fue detenido en Durango

Samuel "N" fue detenido en enero de 2025, como resultado del trabajo del Gabinete de Seguridad del Gobierno de México, al ejecutar orden de cateo en Durango, Durango.

En la acción participaron la Policía Federal Ministerial (PFM) y peritos adscritos al Centro Federal Pericial Forense (CFPF), ambos de la Agencia de Investigación Criminal (AIC), personal de la FEMDO, la Secretaría de la Defensa Nacional (Defensa) y Guardia Nacional (GN), y aseguraron armas de fuego cortas, cargadores, cartuchos, pastillas que contenían fentanilo, clorhidrato de cocaína, entre otros objetos del delito.