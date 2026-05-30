Dictan Sentencia de 10 Años a "El Sierra", Mando de Brazo Armado de "Los Cazadores"

Fue sentenciado por los delitos de posesión de arma de fuego, cargadores y cartuchos, todos de uso exclusivo de las Fuerzas Armadas, así como contra la salud

Dictan sentencia Samuel "N", "El Sierra", operador y mando de los “Cazadores”, afines a "Los Chapitos".Foto: FGR
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