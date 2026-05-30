¿Por Qué Estaba en Prisión Guillermo "Billy" Álvarez, Expresidente de Cooperativa Cruz Azul?

Guillermo Álvarez Cuevas, conocido como "Billy" Álvarez, murió enfrentando un proceso judicial que lo mantenía en reclusión desde enero 2025, tras años de permanecer prófugo; conoce de qué lo acusaban

Billy Álvarez se encontraba en prisión, en el Penal del Altiplano desde enero del 2025.Foto: Cuartoscuro | Archivo
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