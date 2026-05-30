¿Por Qué Estaba en Prisión Guillermo "Billy" Álvarez, Expresidente de Cooperativa Cruz Azul?

Guillermo "Billy" Álvarez, expresidente de la Cooperativa Cruz Azul, murió este sábado enfrentando un proceso judicial. Desde enero de 2025 se encontraba preso en el penal federal del Altiplano, en el Estado de México. En N+ te decimos de qué lo acusaban.

Y es que, antes de su detención, Álvarez se mantuvo prófugo durante varios años, por lo que la Interpol giró una ficha roja para su búsqueda en el extranjero.

¿Quién fue Guillermo Álvarez?

Guillermo Álvarez Cuevas fue directivo de la Cooperativa Cruz Azul. Asumió la dirección de la Cooperativa Cruz Azul en 1988 y desde entonces había tenido grandes momentos con la Máquina Cementera, por ejemplo: llegar a finales de liga, hacer al equipo campeón de la Copa de Campeones de la Concacaf y lograr el octavo título del equipo en 1997.

Estuvo 32 años al frente de la Cooperativa Cruz Azul y todo ese tiempo fue el encargado de tomar las decisiones del equipo.

En 2010 se le acusó de dobles nóminas en donde aparecían nombres de jugadores como José de Jesús Corona, quien presuntamente recibía un doble sueldo, uno por parte del equipo y uno más alto de otra empresa.

¿Por qué estaba en la cárcel Guillermo "Billy" Álvarez?

"Billy" Álvarez, según carpetas de investigación, era acusado de varios delitos de carácter financiero. Sus cuentas fueron congeladas desde el 2020 por presunto lavado de dinero y vínculos con empresas fantasma.

En el 2020, fue acusado por desvío de dinero y dos meses después fueron giradas órdenes de aprehensión en su contra por administración fraudulenta y participación en operaciones con recursos de procedencia ilícita por parte de la Fiscalía General de la República (FGR). Todo ello señalado por la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF).

Además, en enero de 2025, la Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México (FGJCDMX) emitió una orden de aprehensión contra Álvarez Cuevas por el presunto delito de administración fraudulenta en perjuicio de la Cooperativa Cruz Azul.

Derechos reservados Tritón Comunicaciones, S.A. de C.V., prohibido su uso o reproducción total o parcial. Billy Álvarez: Lo Buscaron Durante Cinco Años por el Mundo; lo Detienen en la CDMX

¿De qué acusaban a "Billy" Álvarez?

El juez consideró que "Billy" Álvarez es presunto líder de una organización delictiva dedicada a lavar dinero de la cooperativa Cruz Azul a través de empresas fachada.

Según la acusación, durante al menos seis años, se organizaron para disponer reiteradamente de recursos propiedad de la cooperativa, ya que autorizaron y realizaron pagos de facturas por servicios inexistentes a empresas que facturaron operaciones simuladas.

Álvarez fue señalado por la Unidad de Inteligencia Financiera por un posible desvío de recursos por más de mil 100 millones de pesos, cifra confirmada por los representantes legales de la cooperativa Cruz Azul.

Estos son los delitos por los que acusaron a Guillermo Álvarez: