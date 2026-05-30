¿Quiénes No Tienen que Hacer Registro de Línea Telefónica? Libran Suspensión en Julio 2026

Uno de los trámites que ha despertado mayor inquietud entre la población mexicana es el registro de la línea telefónica ante la Comisión Reguladora de Telecomunicaciones (CRT). Las dudas que hay en torno a este proceso son el fin y cuidado de datos de los usuarios. Por ello, en N+ te contamos quiénes no están obligados a hacer el registro y también libran la suspensión del número celular a partir de julio 2026.

Previamente te aclaramos que, entre las indicaciones realizadas por las autoridades para el registro, está la prohibición de recopilación de datos biométricos, algo que sí se ha pedido para el trámite de la nueva CURP biométrica, la cual puedes solicitar en los módulos RENAPO.

Derechos reservados Tritón Comunicaciones, S.A. de C.V., prohibido su uso o reproducción total o parcial. Registro de Línea Telefónica Solo lo Ha Hecho 30% de Mexicanos, ¿Ampliarán el Plazo Límite?

¿Quiénes no tienen que hacer registro de línea telefónica?

Como debes saber, desde finales del 2025, el Gobierno de México dio a conocer que se llevaría a cabo la vinculación de números celulares con sus usuarios con el fin de identificar y suspender las líneas anónimas que son usadas para delitos como fraude, extorsión o secuestro virtual, vía telefónica.

Para ello, hicieron obligatorio el trámite de alta de línea con una CURP y una credencial vigente como requisitos; sin embargo, pese a que a través de la plataforma habilitada por la CRT se anuncia como un proceso fácil y rápido, no se ha registrado una alta participación de la ciudadanía, aunque se ha anunciado la suspensión de las líneas que no cumplan con el requisito a partir de julio 2026.

Quedan exceptuados de la aplicación del registro de línea , los números telefónicos asociados a una SIM que no cuenten con la capacidad técnica de generar llamadas de voz, envío de SMS o llamadas a través de Internet.

¿Qué pasa si una línea es suspendida?

En caso de que el usuario no realice el trámite dentro del periodo fijado por la ley, no podrá utilizar su servicio.

Mientras la línea permanezca en estado de suspensión, las funciones del teléfono quedarán limitadas y únicamente se permitirá realizar llamadas a los números de emergencia y de atención ciudadana (074, 079, 088, 089 y 911).

La suspensión del servicio por falta de registro no exime al titular del cumplimiento de sus obligaciones de pago por los servicios contratados ni del costo del equipo telefónico provisto. El servicio se restablecerá normalmente una vez que la línea quede debidamente vinculada.