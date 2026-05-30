¿Quiénes No Tienen que Hacer Registro de Línea Telefónica? Libran Suspensión en Julio 2026

Cada vez falta menos para que se cumpla la fecha límite del registro de líneas telefónicas; conoce quiénes no tienen la obligación de dar de alta su número.

Se ha dado a conocer quiénes no tiene que cumplir con el registro de la línea telefónica, que de no hacerse, generaría la suspensión de tu número a partir de julio 2026.Foto: Cuartoscuro | Archivo

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¿Sabías que no todos deben registrar su línea telefónica? Descubre quiénes están exentos y evitan la suspensión en julio 2026. ¡Infórmate ahora!

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