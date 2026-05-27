Alta de Línea: ¿Registro de Autoridades Prohíbe Solicitar Datos Biométricos en México?

La Comisión Reguladora de Telecomunicaciones recordó que tienes hasta el 30 de junio para registrar tu línea, ya sea en línea o en el centro de atención de atención al cliente de tu compañía

Mano sostiene celular por Registro de Celulares 2026. Alta de Datos Biométricos¿Aún no haces el registro de tu celular en México? Te decimos si piden Datos Biométricos para completar alta de línea en 2026. Foto: Cuartoscuro.

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