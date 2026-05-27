Alta de Línea: ¿Registro de Autoridades Prohíbe Solicitar Datos Biométricos en México?

El alta de líneas celulares en México ha generado dudas entre los usuarios, quienes se preguntan si este registro prohíbe solicitar datos biométricos. Por lo que en N+ te aclaramos cuáles son los requisitos para completar el proceso.

Toma en cuenta que tienes hasta el próximo 30 de junio de 2026 para completar el registro, ya sea en línea ( a través del portal del CRT) o en el centro de Atención a Clientes de tu compañía.

De hecho, en una nota previa te explicamos paso a paso cómo hacer el registro en línea en el portal de la CRT. Si prefieres completar el registro directamente con tu compañía, aquí puedes consultar los links.

Derechos reservados Tritón Comunicaciones, S.A. de C.V., prohibido su uso o reproducción total o parcial. Registro de Celulares en México 2026: ¿Niños Deben Asociar su Línea Telefónica?

¿El Registro de Autoridades para Líneas Celulares Prohíbe Solicitar Datos Biométricos Sensibles?

De acuerdo con la CRT, asociar cada línea a una CURP permite identificar y suspender líneas anónimas que son utilizadas para cometer delitos como fraude, extorsión y secuestro virtual.

Dado que para completar este registro se toman en cuenta los datos de tu CURP, debes presentar tu credencial del INE vigente. Aunque no es necesario presentar la CURP Biométrica.

"No, no te piden huella digital, ni iris. Únicamente se solicita una prueba de vida para verificar que eres una persona real", se lee en el portal de la CRT.

Y afirma que la compañía telefónica es la encargada de recabar y proteger la información proporcionada por los usuarios para dar de alta su línea. Los operadores están sujetos a la Ley Federal de Protección de Datos Personales en Posesión de Particulares, por lo que de caer en incumplimientos deberán apegarse a la Ley.

Por lo que este proceso no permite ni el rastreo ni acceso a tus comunicaciones.

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¿Qué pasa si no registro mi línea celular antes de la fecha límite?

Las autoridades del Gobierno de México han confirmado que de no registrar tu línea antes del 30 de junio 2026, ésta será cancelada y ya no podrás acceder a servicios ligados a tu número.

De modo que para el 1 de julio se suspenderá el servicio, hasta que completes el registro. Una vez que finalices este proceso, podrás recuperar tu línea.

Pero, ojo, porque si cambias de número de celular deberás realizar de nuevo el proceso de registro de tu línea celular. En cambio si sólo cambias el equipo, no debes repetir este registro, dado que tu línea ya estará dada de alta.

¿Qué sigue después de dar de alta tu línea celular en 2026?

Una vez que completaste el proceso, recibirás un folio de alta que indicará el día y hora en el que completaste la vinculación de tu número con tus datos personales. Así que guárdalo, en caso de cualquier aclaración con tu compañía de telefonía.