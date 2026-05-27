"Podría Pasar Algo Peor": Bomberos CDMX Alertan Falta de Capacidad ante Incendios

Bomberos de CDMX denunciaron despidos injustificados, falta de personal y equipo deteriorado

Bomberos denuncian crisis laboral dentro de la corporaciónFoto: N+FOrO

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Bomberos de la Ciudad de México denunciaron despidos injustificados, falta de equipo y carencia de personal para atender emergencias

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