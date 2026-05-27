"Podría Pasar Algo Peor": Bomberos CDMX Alertan Falta de Capacidad ante Incendios

Elementos del Heroico Cuerpo de Bomberos de la Ciudad de México denunciaron una presunta crisis laboral y operativa dentro de la corporación, situación que, aseguran, ha provocado miedo, agotamiento y falta de capacidad para atender emergencias de gran magnitud. Los señalamientos ocurren después del fuerte incendio registrado el pasado 21 de abril en la zona de La Merced, en la alcaldía Venustiano Carranza, Ciudad de México (CDMX), donde el fuego consumió cerca de 100 puestos y locales comerciales, además de tres edificios.

De acuerdo con los propios bomberos, la combinación de despidos, falta de personal y carencias en equipo de protección estaría debilitando la capacidad de respuesta ante incendios y rescates en distintos puntos de la capital. Incluso, advierten que podría repetirse una tragedia similar o peor si no se atienden las denuncias.

"Trabajamos con miedo": bomberos denuncian despidos y acoso laboral

Los elementos señalaron que existe un ambiente de incertidumbre dentro de la corporación debido a presuntos despidos injustificados y presiones laborales constantes. Aseguran que muchos trabajadores temen perder su empleo por cualquier situación, lo que ha generado descontento generalizado entre el personal operativo.

Uno de los bomberos afectados explicó que el temor ya forma parte del trabajo cotidiano dentro de la institución.

“La administración, la dirección general está despidiendo injustificadamente a compañeros. Me hace sentir con miedo, con miedo a que el día de mañana, por cualquier cosa que yo no haga o deje de hacer, sea también candidato para que me despidan”, expresó un integrante del Heroico Cuerpo de Bomberos de la CDMX.

Los trabajadores afirman que la carga laboral también se ha incrementado debido a la falta de personal suficiente para cubrir todas las emergencias que se registran diariamente en la capital. Entre los servicios que atienden se encuentran incendios, fugas de gas, rescates de mascotas, inundaciones y accidentes.

Equipo viejo y desgastado: "debería cambiarse cada dos años"

Otra de las principales preocupaciones de los bomberos es el estado del equipo de protección que utilizan para ingresar a incendios y realizar rescates. Según denunciaron, varios uniformes y herramientas llevan aproximadamente cinco años de uso, pese a que deberían renovarse con mayor frecuencia por seguridad.

Los elementos advirtieron que trabajar con equipo deteriorado incrementa el riesgo de lesiones graves e incluso de muerte durante una emergencia.

Un bombero explicó que las condiciones actuales no serían las adecuadas para enfrentar incendios de gran intensidad.

"El equipo no cumple totalmente con las condiciones de seguridad. No hemos sido abastecidos como debe de ser. El equipo debería de ser cambiado por lo menos cada dos años y tenemos con este equipo un aproximado de cinco años", denunció.

La situación preocupa aún más porque la Ciudad de México enfrenta cada año incendios urbanos, accidentes y emergencias que requieren atención inmediata y personal especializado.

El incendio de La Merced encendió las alarmas dentro de la corporación

Los bomberos relacionaron directamente estas carencias con el incendio ocurrido en La Merced, uno de los siniestros más fuertes registrados recientemente en la capital. El fuego tardó alrededor de nueve horas en ser controlado y dejó severos daños materiales en la zona comercial ubicada frente al Mercado de Sonora.

De acuerdo con los testimonios, la falta de personal habría complicado las labores de atención durante las primeras horas de la emergencia.

Uno de los elementos explicó que varios compañeros ya atendían otros servicios cuando comenzó el incendio, situación que redujo la capacidad de respuesta inmediata.

"En el incendio que hubo aquí en La Merced, enfrente del Mercado de Sonora, se fue el incendio debido a la falta de personal. Los pocos bomberos que estaban atendían otro tipo de servicios. Lo que sucede aquí es que se nos van los incendios y no es por parte de nosotros, es por parte de la negligencia del organismo que no quiere contratar a más bomberos", afirmó.

Bomberos advierten riesgo de una tragedia mayor en CDMX

Los integrantes del Heroico Cuerpo de Bomberos advirtieron que, si no se atienden las denuncias sobre personal insuficiente, desgaste laboral y falta de equipo, la capital podría enfrentar emergencias con consecuencias más graves para la población.

La preocupación crece debido a que la Ciudad de México es una de las urbes más pobladas del país, con miles de servicios de emergencia registrados cada año. Los bomberos sostienen que actualmente trabajan al límite de su capacidad operativa.

Uno de los elementos reconoció que existe temor de no poder responder adecuadamente ante una nueva conflagración de gran magnitud.

"Si volviera a suceder otra conflagración, estamos destinados a que nos pase lo mismo y no es por negligencia nuestra, es por la falta de capacidad", alertó.

Finalmente, los trabajadores pidieron la intervención de las autoridades capitalinas para revisar las condiciones laborales y operativas dentro de la corporación, pues aseguran que la mayoría del personal se encuentra inconforme con la situación actual.

"Un 90% de los bomberos estamos conscientes de todas estas arbitrariedades. Todo este 90% estamos descontentos. Amamos esta profesión, el servir a la gente y el poder ayudar, pero con lo que está sucediendo ahora, prácticamente estamos decepcionados porque de cualquier cosa ya están despidiendo al personal", concluyó un bombero de la Ciudad de México.