Vecinos Frenan Torres en Polanco con Más de Mil Departamentos en CDMX

Tribunal colegiado ordenó suspender dos torres del proyecto Be Grand Polanco en Miguel Hidalgo

Vecinos lograron frenar dos torres de Be Grand PolancoFoto: Cuartoscuro

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Vecinos de Miguel Hidalgo obtuvieron la suspensión definitiva contra dos torres de Be Grand Polanco por posibles afectaciones ambientales y urbanas

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