Sonora Aparece Entre los Mejores Destinos Gastronómicos del Mundo, Según National Geographic

Sonora aparece entre los mejores 15 destinos gastronómicos del mundo, según la revista internacional National Geographic, en su artículo “15 of the best places in the world for food right now“, publicado este mes de mayo de 2026.

Es la única región de México que fue nombrada en esta edición donde también aparecen lugares como Grecia, Turquía, Vietnam por mencionar algunos.

La revista destacó el bacanora, una bebida elaborada principalmente de forma artesanal que tiene raíces en la cultura indígena ópata donde se bebía este brebaje parecido a la melaza, elaborado con corazones de agave tostados, durante sus ceremonias.

En la actualidad es un licor casi imposible de encontrar en otras partes del mundo, inclusive en Estados Unidos. El bacanora se produce en varios pueblos, principalmente cercamos a la Ruta del Río Sonora. En 1915, el gobernador Plutarco Elías Calles prohibió la bebida y pese a esto se mantuvo viva la tradición.

Hermosillo se nombró como puerta de la exploración culinaria en Sonora

Hermosillo, la capital de Sonora, México se nombró en el artículo como una puerta de entrada al estado, para comenzar la exploración de la riqueza culinaria, donde se destacan los abundantes mariscos del Mar de Cortés.

En la publicación también se escribió sobre la calidad de la carne producida en dicha región, donde se menciona que pudiera ser posiblemente la mejor carne de res de México.

Hermosillo, Sonora obtuvo el Récord Guiness asando carne en 2023

Hermosillo, Sonora rompió el Récord Guinness de más personas asando carne asada de forma simultanea el pasado 26 de febrero del 2023, con la instalación de más de mil 200 parrillas y cinco toneladas de carne para asar y 2 mil 500 parrilleros.

Derechos reservados Tritón Comunicaciones, S.A. de C.V., prohibido su uso o reproducción total o parcial. Así se Vivió la Carne Asada Más Grande del Mundo

National Geographic también nombró Sonora por una de las mejores vistas al océano

En noviembre del 2011, la revista National Geographic, nombró el mirador de San Carlos, Sonora como uno de los 10 mejores lugares con las vistas más espectaculares al océano.

Desde el mirador panorámico puede verse el Golfo de California y el Cerro Tetakawi, y se considera un buen punto de observación para la fauna silvestre de la zona, además de poderse apreciar delfines, pelícanos y ballenas desde ese punto.