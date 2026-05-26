Sonora Aparece Entre los Mejores Destinos Gastronómicos del Mundo, Según National Geographic

El estado de Sonora fue nombrado dentro de los mejores 15 destinos internacionales para comer.

Gastronomía en SonoraFoto: N+

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Hermosillo, Sonora podría tener la mejor carne de res de México según National Geographic.

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