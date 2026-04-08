México Exige Devolución de 4 Piezas Arqueológicas que Serán Subastadas en Mónaco

El gobierno de México, a través de la Secretaría de Cultura, ha exigido la devolución de cuatro piezas arqueológicas de origen mesoamericano que serán subastadas en Mónaco. La casa Accademia Fine Art llevará a cabo la subasta de estas piezas el próximo 16 de abril de 2026.

Un dictamen del Instituto Nacional de Antropología e Historia (INAH) concluyó que las cuatro piezas son bienes propiedad de México .

concluyó que las cuatro piezas son bienes propiedad de . La Secretaría de Cultura exige que se suspenda la subasta y se devuelvan las piezas al país.

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México exige devolución de piezas que serán subastadas en Mónaco

La secretaria de Cultura, Claudia Curiel de Icaza, publicó que la casa de subastas Accademia Fine Art subastará cuatro piezas de origen mesoamericano. En la declaración, publicada en X, la secretaria señaló que la subasta se llevará a cabo el próximo 16 de abril:

Se han identificado cuatro piezas de origen mesoamericano en una subasta organizada por la casa Accademia Fine Art y que se llevará a cabo el 16 de abril de 2026 en Monte-Carlo, Mónaco.

Exigimos la suspensión de su comercialización y su restitución al Estado mexicano. Ya se han iniciado los procedimientos correspondientes.

Piezas mesoamericanas que serán subastadas en Mónaco. Foto: Accademia Fine Art

Según explicó la funcionaria, un dictamen del INAH arrojó que estas piezas son parte del patrimonio cultural de México. A nombre del gobierno la secretaria envió una carta donde expresó su “desaprobación y rechazo” por la venta de bienes que pertenecen al país.

Claudia Curiel de Icaza exigió que se suspenda la subasta y que las piezas sean devueltas a México:

“Exigimos la suspensión de su comercialización y su restitución al Estado mexicano. Ya se han iniciado los procedimientos correspondientes”.

Casa de subasta señala origen mesoamericano de las piezas

En la página web de la casa Accademia Fine Art se enlistan varias piezas arqueológicas de origen prehispánico. Una de ellas, por ejemplo, sería originaria de Nayarit y habría sido elaborada entre el año 300 a.C. y el 300 d.C. La propia casa de subastas subraya el origen mesoamericano de la estatuilla:

“Estatuilla de terracota con restos de policromía, arte precolombino de Nayarit, occidente de México, probablemente del estilo Ixtlán del Río. La estatuilla representa a un guerrero con un hacha en la mano derecha, o a un jefe de linaje con cuerpo robusto, nariz y mentón prominentes y pies desproporcionados. Es hueca por encima de la cabeza”.

Además de las cuatro piezas reclamadas por México, la casa de subastas enlista una quinta pieza que atribuye a la civilización maya pero que ubica, de forma errónea, en Teotihuacán. La ficha publicada en la página web indica:

“Jarrón trípode de terracota marrón y roja, de forma cilíndrica, grabado con motivos iconográficos como glifos o representaciones estilizadas de montañas”.

El comunicado de la Secretaría de Cultura ha señalado que ya se han iniciado los procedimientos jurisdiccionales necesarios para exigir la devolución de las piezas.

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