World Press Photo Revela a Ganadores de la Edición 2026; Premian a Un Mexicano.

La Fundación del World Press Photo (WWP) premió este jueves 9 de abril, en categorías regionales, trabajos que reflejan el drama humanitario en Gaza, la guerra en Ucrania, la política migratoria en Estados Unidos, los efectos del cambio climático y la lucha de comunidades marginadas por su supervivencia y sus derechos. El mexicano César Rodríguez figura entre los galardonados.

El certamen, que recibió más de 57 mil fotografías de 141 países, distingue en sus categorías regionales 42 proyectos que configuran, según el jurado, "un retrato urgente del mundo actual".

La política migratoria de la Administración de Donald Trump aparece documentada por Carol Guzy con las detenciones del ICE en los juzgados de Nueva York: agentes enmascarados arrestan migrantes tras las vistas, niñas aferradas a su padre detenido, y una mujer esposada conducida por un edificio federal.

"Este es un momento crítico para la democracia, para la verdad", señaló la presidenta del jurado, Kira Pollack, que agregó que "los fotógrafos reconocidos han cumplido su parte, han dejado constancia, y ahora nos toca mirar a nosotros".

En América Latina fueron reconocidos varios trabajos, firmados en su mayoría por fotógrafos locales, que documentan desde las masacres policiales en Brasil hasta el ritual afrodescendiente en el Pacífico colombiano, pasando por los agrotóxicos argentinos y el colapso climático en México.

Reconocimiento al nayarita

La edición 2026 del WPP galardonó el trabajo de César Rodríguez, nacido en Tepic, Nayarit, en la categoría de trabajos de largo aliento para la región de Norte y Centroamérica.

El fotoperiodista convierte en rostros concretos los efectos del cambio climático y recorre México de costa a interior, donde unos 2.7 millones de mexicanos han sido desplazados internamente por desastres medioambientales en las últimas dos décadas, cifra que podría alcanzar los 8 millones en 2050.

Su trabajo refleja la erosión acelerada de las costas de Tabasco -donde el nivel del mar sube tres veces más rápido que la media mundial-, la escasez hídrica extrema de Monterrey y las inundaciones de Chalco, Estado de México.

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Con información de Agencias

ASJ