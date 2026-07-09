¿Se Podrán Exportar Definitivamente Obras de Frida Kahlo? SCJN Resolverá Prohibición

Los ministros acordaron atraer amparo que cuestiona la validez de un decreto presidencial, mediante el cual, la obra de Kahlo fue declarada monumento artístico y se prohibió su exportación definitiva

Suprema Corte de Justicia de la Nación.Foto: Cuartoscuro | Archivo

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¿Podrán exportarse las obras de Frida Kahlo? La SCJN evaluará la prohibición de 1984 que las declara monumento artístico.

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