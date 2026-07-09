¿Se Podrán Exportar Definitivamente Obras de Frida Kahlo? SCJN Resolverá Prohibición

La Suprema Corte de Justicia de la Nación definirá si es constitucional la prohibición de exportar de manera definitiva cualquier obra de Frida Kahlo.

Por mayoría de 8 votos, los ministros acordaron atraer un amparo que cuestiona la validez del decreto presidencial de 1984, mediante el cual, toda la obra de Frida Kahlo fue declarada monumento artístico, sin importar si pertenece a la Nación o a particulares, y se prohibió su exportación definitiva.

Al respecto Giovanni Figueroa, ministro de la SCJN, indicó:

“Este asunto considero que tiene el potencial de permitir a esta nueva integración de la Suprema Corte, pronunciarse sobre temas jurídicos de relevancia nacional en materia del derecho a la cultura frente al derecho de propiedad, al definir si es posible que salgan de nuestro país de manera definitiva las obras de Frida Kahlo que están en propiedad de particulares. Entre ellas el conocido como ‘Autorretrato con medallón’”

Derechos reservados Tritón Comunicaciones, S.A. de C.V., prohibido su uso o reproducción total o parcial. Frida Kahlo Conquista Reino Unido con Exposición en Tate Modern en Reino Unido

Juicio

El juicio fue promovido por el fideicomiso del banco Ve por Más, que busca sacar del país de manera definitiva la obra conocida como “Autorretrato de medallón”. Argumentó que hay una contradicción entre el decreto emitido y la Ley Federal sobre Monumentos y Zonas Arqueológicos, Artísticos e Históricos.

El ministro de la SCJN, Arístides Guerrero, explicó:

“El núcleo del conflicto consiste en determinar si el artículo sexto, el artículo del decreto de 1984, al prohibir la exportación definitiva de las obras de Frida Kahlo, introduce una restricción que no se encuentra prevista en el artículo 16 de la Ley Federal sobre Monumentos, el cual sí permite dicha exportación tratándose de bienes de propiedad particular”

Fue un Tribunal Federal el que solicitó que la Corte atrajera el asunto para resolverlo de fondo.

Con información de Jessica Murillo.

LECQ