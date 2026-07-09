Fuertes Lluvias Dejan Encharcamientos, Árboles Caídos e Inundaciones en CDMX

Las fuertes lluvias que azotaron la Ciudad de México la tarde-noche de este miércoles y que se prolongaron a la madrugada del jueves dejaron varios encharcamientos, vialidades inundadas, árboles caídos y cortocircuitos, una vez más.

El caos por las precipitaciones afectó por enésima ocasión a miles de transeúntes, automovilistas y habitantes, en una historia de nunca acabar en la capital del país y que parece imposible de resolver para las autoridades. El agua se metió a comercios, estaciones del Metro, casas y hasta los baños de la Cámara de Diputados.

"Ya se está volviendo cotidiano cada año y eso que nos hicieron el favor de venir a cambiarnos el drenaje, coladeras, pero a pesar de eso creo que quedamos peor; eso no pasaba antes y ahora con cualquier lluvia", dijo Alejandro, vecino de la colonia Providencia en la Gustavo A. Madero.

Hasta las 21:00 horas, la CDMX acumuló el agua suficiente para llenar 8 mil 400 albercas olímpicas. Sin embargo, siguió lloviendo después y el volumen aumentó. La intensidad ya era débil hasta la medianoche y abarcaba hasta nueve alcaldías, según el reporte de Protección Civil.

Juan Manuel Pérez Cova, jefe de los bomberos capitalinos, reportó la caída de 18 árboles, 23 encharcamientos y al menos tres cortocircuitos. Ninguna autoridad capitalina dio un balance posterior a las 22:00 horas.

Entre las zonas más afectadas estuvieron las alcaldías Cuauhtémoc, Venustiano Carranza, Gustavo A. Madero, Benito Juárez, Álvaro Obregón, Tlalpan y Miguel Hidalgo.

Algunos encharcamientos severos fueron en:

Calle Tolsá, colonia Centro, a la altura de la estación del Metro Balderas, donde el agua se filtró a locales comerciales y obligó a los comerciantes a cerrar. Igual en Paseo de la Reforma, a la altura de Bucareli.

En Avenida Chapultepec, tanto en el bajopuente de la Glorieta de Insurgentes, donde los vehículos circularon en fila por el carril extremo izquierdo, como en el cruce con Calle Salamanca, colonia Roma, donde el agua cubrió banquetas y pasos peatonales.

Gran Canal del Desagüe y avenida 510, esquina con avenida 482, en Gustavo A. Madero, así como en el bajo puente de Boulevard Puerto Aéreo, en Venustiano Carranza, donde se envió personal especializado con apoyo de equipo hidroneumático para agilizar el desalojo del agua. Alrededor de las 19:30 horas, el cajón del Gran Canal del Desagüe alcanzó su máxima capacidad.

Xochimilco: sondeo en Callejón Lima esquina Avenida Xochitepec y atención a anegación en calles Comercio y Ejido, en el pueblo de Santa Cruz Xochitepec.

Cuauhtémoc: limpieza de coladera en Mexicali y Nuevo León; encharcamientos en Izazaga entre Eje Central y Bolívar (Centro); Dr. Jiménez 294 en colonia Doctores; Tolsa y Metro Balderas (Doctores); y Plaza de la República con Avenida Rosales y Lotería Nacional, en Tabacalera.

Iztacalco: desazolve y retiro de agua en el bajo puente de Viaducto Río de la Piedad y Avenida Río Churubusco (sentido oriente a poniente), colonia Granjas.

Álvaro Obregón: anegación en Agua y Segundo Retorno de Agua, colonia Jardines del Pedregal.

Gustavo A. Madero: anegación en Faisán y Palomas, colonia Granjas Modernas, y encharcamientos en la colonia Pradera. Se cerraron preventivamente los carriles centrales de Avenida Gran Canal rumbo a Circuito Interior. Además, se reportaron encharcamientos en pasillos de estaciones del Metro como San Lázaro, Candelaria, Lagunilla y Mixcoac. El estacionamiento subterráneo de la Cámara de Diputados se inundó y personal trabajó con bombas para desalojar el agua.

También en esta alcaldía, el Jardín Ramón López Velarde, junto a Avenida Cuauhtémoc y Huatabampo, quedó inundado con más de 20 centímetros de agua, además de caída de ramas que obligó a bomberos y Protección Civil a acordonar la zona.

En Benito Juárez, un árbol de aproximadamente 20 metros cayó sobre los carriles centrales de Río Churubusco, a la altura de Juan Palacio en la colonia Ermita. Otro árbol de 12 a 15 metros se desprendió en Calle Porfirio Díaz, colonia Del Valle, afectando servicio de luz y telefonía.

En Iztacalco, un árbol cayó sobre dos automóviles en las calles Oriente 120 y Puente de Guerra, colonia Gabriel Ramos Millán, sin reportar heridos.

Iztapalapa registró una severa inundación en Avenida Canal de Río Churubusco, donde el agua cubrió prácticamente las llantas de motocicletas y generó caos vial.

En Tlalpan, hubo encharcamientos en Calle de la Rosa, colonia La Joya, y afectaciones momentáneas en Calzada de Tlalpan. Vecinos de la colonia Providencia reportaron que el agua entró a casas y negocios, agravado por obras de drenaje.

Asimismo, se implementó el servicio provisional en la Línea 5 del Metro CDMX, de Politécnico a La Raza y de Oceanía a Pantitlán.

Esto llevó a suspender el funcionamiento en las estaciones Misterios, Valle Gómez, Consulado, Eduardo Molina y Aragón, lo que derivó en la molestia y frustración de millones de usuarios, quienes reclamaron a las autoridades por la lentitud de trenes.

Hubo quienes se quejaron porque el gobierno presumió remodelaciones por el Mundial 2026, pero los problemas en el Metro no han sido atendidos, a pesar de que se conoce que siempre es lo mismo cada que llueve.

En suma, una jornada de sufrimiento por anegaciones que podría repetirse este jueves, debido a las previsiones por lluvias en la capital del país.

ASJ