Fuertes Lluvias Dejan Encharcamientos, Árboles Caídos e Inundaciones en CDMX

Hubo usuarios que se quejaron porque el gobierno presumió remodelaciones en el Metro por el Mundial 2026, pero los problemas del servicio de transporte persisten cada vez que llueve

LluviasEntre las zonas más afectadas estuvieron las alcaldías Cuauhtémoc, Venustiano Carranza, Gustavo A. Madero, Benito Juárez, Álvaro Obregón, Tlalpan y Miguel Hidalgo. Foto: X | @SEGIAGUA.

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CDMX bajo el agua: encharcamientos, árboles caídos y caos en el transporte. ¿Por qué las lluvias siguen paralizando la ciudad? Conoce los detalles de esta situación crítica.

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