Pierluigi Collina Justifica Decisiones Arbitrales del Partido Argentina Vs Egipto

Las declaraciones del exárbitro fueron publicadas por la FIFA, en medio de la controversia que se sumó a las críticas contra la dirigencia de Gianni Infantino

Pierluigi CollinaPierluigi Collina dijo que con tantos partidos disputados en un periodo relativamente corto, es normal que algunas cosas no salgan como se esperaba. Foto: Reuters.

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Controversia en el Mundial: Collina justifica arbitraje en el partido Argentina-Egipto. ¿Errores humanos o favoritismo? La FIFA responde a las críticas. Lee más detalles.

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