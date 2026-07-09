Pierluigi Collina Justifica Decisiones Arbitrales del Partido Argentina Vs Egipto

Pierluigi Collina, jefe de arbitraje de la FIFA, se posicionó ante las decisiones arbitrales del partido de Octavos del Mundial entre Argentina y Egipto, que causaron polémicas y acusaciones por un supuesto favorecimiento a la selección "Albiceleste" de Lionel Messi.

En una entrevista, el italiano, quien es considerado uno de los mejores árbitros de la historia, afirmó que nadie puede asegurar que los nazarenos de la Federación Internacional de Futbol Asociación (FIFA) sean influenciados por alguien, ni siquiera por el dirigente del organismo, Gianni Infantino.

No obstante, atribuyó como algo normal que "algunas cosas no salgan como se esperaba" con tantos partidos disputados en un periodo "relativamente corto" durante el Mundial 2026.

"(Infantino) siempre ha demostrado su total apoyo al Equipo Uno de la FIFA, confiando en que trabajemos con completa independencia.

"Los árbitros toman decisiones honestas y, al igual que los jugadores y entrenadores, siempre se esfuerzan al máximo", sostuvo Collina.

Las declaraciones del exárbitro fueron publicadas por la FIFA la noche de este miércoles 8 de julio y se trata de dos respuestas extensas, en medio de la controversia mundial, que se sumó a las críticas contra el actuar de Infantino en la edición que coorganizan México, Estados Unidos y Canadá.

¿Cuáles fueron las explicaciones de Collina?

Pierluigi Collina se refirió al debate surgido luego del encuentro de "Los Faraones", cuya Federación ya presentó una queja formal a la FIFA, al tiempo que pidió investigar y excluir del torneo al árbitro francés François Letexier, por sus errores "flagrantes".

En términos concretos, el italiano explicó por qué Letexier decretó falta y anuló el gol de Egipto y, en cambio, no se manejó el mismo rasero para una jugada que implicó a Mohamed Salah.

El jefe arbitral de la FIFA dijo que en una jugada, el VAR detectó que un atacante cometió una falta durante la acción que terminó en gol. Como esa infracción influyó en la anotación, llamó al árbitro para revisar la jugada y el gol no contó.

En otra acción del mismo partido también hubo contacto entre dos jugadores, pero el árbitro y el VAR consideraron que era una disputa normal por el balón y no una falta. Por ello, el gol se mantuvo y no fue necesario cambiar la decisión.

"Siempre habrá un elemento de subjetividad en algunas decisiones, pero estamos satisfechos con la forma en que se ha aplicado este principio a lo largo del torneo", aseguró el italiano.

Asimismo, reprochó que los cuestionamientos a los árbitros pueden derivar en amenazas a ellos y sus familias.

"El debate constructivo sobre las decisiones siempre formará parte del futbol, ​​pero las acusaciones infundadas no tienen cabida en nuestro deporte.

"Nadie puede cuestionar la integridad de los árbitros de la Copa Mundial de la FIFA. Cuando esto ocurre, puede provocar reacciones que deriven en amenazas contra ellos y sus familias. Esto no es correcto", condenó.

Así la exposición punto por punto:

Cada vez que hay un gol, el VAR revisa toda la jugada que llevó a la anotación.

Si encuentra una falta que ayudó a que se marcara el gol, puede avisarle al árbitro para que la revise en el monitor.

No importa si la falta ocurrió varios segundos antes o lejos de la portería; si forma parte de la misma jugada y tuvo influencia en el gol, puede ser sancionada.

Para el VAR , una falta sigue siendo una falta, aunque parezca leve. Si el árbitro no la vio, el VAR puede intervenir.

En cambio, si el contacto entre los jugadores es considerado normal o el defensor tocó primero el balón, no hay falta y el gol debe mantenerse.

En el partido entre Argentina y Egipto, Marwan Attia pisó el pie de Lisandro Martínez antes del gol egipcio. Como esa acción fue considerada una falta dentro de la jugada que terminó en gol, el VAR intervino y la anotación fue anulada.

Más adelante, Mohamed Salah tuvo un contacto con Julián Álvarez, pero los árbitros determinaron que era una acción normal de juego y no una falta. Por eso, en esa ocasión el VAR no cambió la decisión y el gol fue válido.

¿Cómo fue la polémica?

En el encuentro, François Letexier anuló un gol del egipcio Mostafa Ziko al inicio de la segunda mitad, tras la intervención del VAR debido a una falta en el inicio de la acción.

Egipto considera que debería haber sido compensado con un penal en el tiempo adicional por un agarrón en la camiseta de Hamdy Fathy y por un contacto entre Julián Álvarez y Mohamed Salah en el área argentina, justo antes del tercer tanto Albiceleste.

Al término del partido, el seleccionador de Egipto, Hossam Hassan, lamentó un arbitraje "ni justo ni equitativo".

"Parece ser que desde la selección argentina se ha ejercido presión sobre el árbitro. Éste ha sido el resultado", protestó el seleccionador.

El conjunto egipcio tomó una importante ventaja en el marcador y llegó a colocarse 0-2 en el segundo tiempo. Precisamente, Mostafa Ziko fue el autor del segundo tanto en el minuto 67.

Sin embargo, antes de ese gol, el delantero también había marcado otra anotación que fue anulada tras la revisión del VAR, luego de que se determinara una falta sobre un jugador argentino en el inicio de la jugada.

A partir de ese momento, Argentina reaccionó y logró remontar el encuentro en apenas 13 minutos, imponiéndose por 3-2 para asegurar su boleto a los Cuartos del Mundial que jugará contra Suiza el sábado 11 de julio.

La entrevista publicada por la FIFA en su sitio web se acompañó de videos de las dos jugadas polémicas.

ASJ