Cruz Azul Hace Oficial la Continuidad de Joel Huiqui como Técnico: ¿Por Cuántos Años Firmó?

Aunque era un secreto a voces que Joel Huiqui seguiría como entrenador del Cruz Azul, luego de conseguir el título del Torneo Clausura 2026, la directiva celeste hizo oficial la renovación este miércoles 8 de julio.

Fue a través de sus redes sociales que el club indicó que Joel Huiqui fue renovado como DT de La Máquina. El director técnico campeón del futbol mexicano permanecerá en el banquillo celeste”.

Además compartió un video en el que se aprecia a Huiqui haciendo apuntes en una libreta. Y en tono de broma se reveló que “¡por fin sabemos qué hay en la Huiquipedia!”.

Joel Huiqui fue el estratega que llevó a la La Máquina a levantar el trofeo de campeón de la Liga MX el pasado 24 de mayo, ante los Pumas de la UNAM en Ciudad Universitaria. Lo hizo en calidad de entrenador interino, luego de asumir el timón apenas un mes antes, cuando corrieron a Nicolás Larcamón (el 22 de abril).

Huiqui llegó al banquillo del Cruz Azul en la Jornada 17 para el último partido de la temporada regular del Torneo Clausura 2026. A partir de ahí logró hilar 7 partidos sin derrota, así que llegó invicto a la gran final y logró ganarla.

Derechos reservados Tritón Comunicaciones, S.A. de C.V., prohibido su uso o reproducción total o parcial. Roberto Gómez Junco Habla del Perfil de Joel Huiqui Dentro y Fuera de la Cancha

Joel Huiqui seguirá como técnico de Cruz Azul por un largo periodo

Así que la directiva del club cementero había prometido en plena Liguilla que si Joel Huiqui lograba levantar el trofeo de campeón entonces se le daría la oportunidad de continuar en el banquillo.

Hay que recordar que meses antes, en junio del 2025, ya había ganado el título de la Concachampions, aunque en el puesto de auxiliar técnico. Entonces trabajaba bajo las órdenes del estratega Vicente Sánchez, al que no se le dio la oportunidad de seguir al frente del equipo pese a campeonar.

Ahora es diferente, porque la directiva del Cruz Azul sí le dará continuidad al proyecto de Huiqui en el banquillo. Y aunque no se han dado detalles del contrato, medios especializados aseguran que firmó por dos años como entrenador celeste.

¿Quién es Joel Huiqui?: De "La Muertinha" a la dirección técnica de Cruz Azul?

Joel Adrián Huiqui Andrade es un exfutbolista nacido en Los Mochis, Sinaloa, surgido de la cantera celeste y que jugó con el primer equipo del Cruz Azul del 2004 al 2010 como defensa central. Actualmente tiene 43 años y se retiró como futbolista en el 2019, con la playera de Las Vegas Lights.

Su nombre se popularizó en redes sociales gracias a una jugada conocida popularmente como "La Muertinha", que fue pura malicia: en la semifinal del Torneo Clausura 2009, ante el Morelia, el defensa central quedó tirado en el área y evitó un gol al quitarle el balón con la mano a Wilson Tiago, quien estaba a punto de rematar. Luego fingió estar inconsciente, mientras que el árbitro Paul Delgadillo no se percató de la infracción y por lo tanto no se marcó el penal que pedían los rivales.

Ahora Huiqui pasó de "La Muertinha" a ser el entrenador oficial del Cruz Azul por los próximos dos años. A menos que los malos resultados frenen sus planes de “ir por la onceava estrella” y conseguir el bicampeonato en la Liga MX.

JOEL HUIQUI RENOVADO COMO DT DE LA MÁQUINA 🚂



El Director Técnico campeón del fútbol mexicano permanecerá en el banquillo Celeste 🫡 pic.twitter.com/pRfGLZV9qm — CRUZ AZUL (@CruzAzul) July 8, 2026

Con iformación de N+