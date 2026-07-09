Cruz Azul Hace Oficial la Continuidad de Joel Huiqui como Técnico: ¿Por Cuántos Años Firmó?

La directiva de la Máquina Celeste anunció que Joel Huiqui fue renovado como entrenador del primer equipo. Esto es lo que sabemos

Joel Huiqui ya firmó contrato para seguir como entrenador de Cruz Azul.Joel Huiqui ya firmó contrato para seguir como entrenador de Cruz Azul. Foto: Reuters

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Cruz Azul confía en Joel Huiqui: el técnico que llevó al equipo al título del Clausura 2026 renueva contrato. ¿Será el inicio de una nueva era celeste? Conoce los detalles.

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