Willer Ditta, el Mejor Central de la Liga MX, Regresa sin Jugar con Colombia en el Mundial 2026

Con la eliminación de Colombia, que cayó 4-2 en ronda de penales ante Suiza, la Liga MX se ha quedado sin representantes en el Mundial 2026. Los últimos dos eran el defensa Willer Ditta y el portero Camilo Vargas. Sin embargo, el mejor central del futbol mexicano no vio acción.

Mientras el guardameta Camilo Vargas, quien juega para el Atlas, fue titular en todos los partidos de Colombia, el zaguero Willer Ditta no jugó ni un minuto en esta Copa del Mundo. Es normal que eso suceda, que no todos puedan ver acción, pero los fans mexicanos no dudaron en manifestar su extrañeza.

Desde México empezaron a llegar los reclamos, porque el mejor defensa central de la Liga MX y campeón con Cruz Azul no fue considerado por el entrenador Néstor Lorenzo ni para entrar de cambio.

¿Por qué Willer Ditta no tuvo oportunidad de jugar con Colombia?

Así que luego de 5 partidos, 3 de la Fase de Grupos y 2 en eliminatoria directa, el colombiano Ditta vivió las acciones desde la banca de suplentes. Más allá de la calidad de Willer, hay que tomar en cuenta que Colombia cuenta con zagueros centrales bastante confiables, entre ellos Davinson Sánchez y Jhon Lucumí.

Davinson Sanchez juega en el Galatasaray turco, pero tiene pasado con el Ajax y el Tottenham. Mientras que Lucumí milita en el Bolonia italiano. Además cuentan con Yerry Mina, del Cagliari italiano.

Por ello es que la competencia en la zaga de Colombia está muy reñida, lo que explica que Ditta no tuviera minutos en el Mundial 2026 pese a sus cualidades como zaguero y su prestigio en la Liga MX.

Sin embargo, el titular Davinson Sánchez falló a la hora decisiva. Fue uno de los cobradores que erró desde los once pasos en la tanda de penales ante Suiza. Así que los seguidores de la Liga MX aprovecharon para recordar que eso no hubiera pasado si Willer Ditta hubiera jugado.

Willer Ditta es un símbolo en el Cruz Azul. El zaguero de 29 años de edad llegó a la Liga MX en julio del 2023, procedente del Newell’s Old Boys argentino. Desde entonces, en 3 años, ha ganado los títulos de la Concachampions 2025 y la Liga Mx en el Torneo Clausura 2026.

Todo Cruz Azul contigo hoy, Willer 💙🇨🇴 pic.twitter.com/8EwGlgQpu7 — CRUZ AZUL (@CruzAzul) July 7, 2026

Con información de N+