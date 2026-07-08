Willer Ditta, el Mejor Central de la Liga MX, Regresa sin Jugar con Colombia en el Mundial 2026

La Liga MX se quedó sin representantes en el Mundial 2026: Willer Ditta y Camilo Vargas, de Colombia, fueron eliminados en octavos de final

Willer Ditta, defensa del Cruz Azul, regresa del Mundial 2026 sin jugar un solo minuto con ColombiaFoto: Reuters

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Colombia cae ante Suiza en penales y la Liga MX se queda sin representantes en el Mundial 2026. Willer Ditta, el mejor defensa, no jugó ni un minuto. ¿Qué opinas?

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