SEP Amplía el Plazo de Preinscripciones para Preescolar y Primaria en CDMX: Fecha Exacta

El trámite es completamente digital y va dirigido exclusivamente a las familias que no realizaron el registro ordinario

SEP Amplía el Plazo de Preinscripciones para Preescolar y Primaria. Foto: CuartoscuroSEP Amplía el Plazo de Preinscripciones para Preescolar y Primaria. Foto: Cuartoscuro

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