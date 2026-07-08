SEP Amplía el Plazo de Preinscripciones para Preescolar y Primaria en CDMX: Fecha Exacta

Si se te pasaron las fechas oficiales para registrar a tus hijos en las escuelas públicas de la Ciudad de México, todavía tienes una última oportunidad para asegurarles un lugar en el ciclo escolar 2026-2027. La Autoridad Educativa Federal en la Ciudad de México (AEFCM) abrió el periodo de preinscripciones extemporáneas para educación básica.

El trámite es completamente digital y va dirigido exclusivamente a las familias que no realizaron el registro ordinario a inicios de año y buscan un espacio en los planteles de la capital con lugares disponibles.

Fechas clave para el registro extemporáneo

El calendario de la SEP se dividirá según el nivel educativo que requieras:

Preescolar y 1° de Primaria: El registro estará abierto del 8 al 16 de julio de 2026.

Para realizar el trámite, los padres de familia o tutores deben ingresar directamente a la página oficial de la dependencia: www.gob.mx/aefcm.

¿Cuándo y dónde checar los resultados?

Una vez completada la solicitud en línea, el sistema asignará los planteles con base en la disponibilidad de cupo. Podrás consultar la escuela asignada ingresando al módulo "Consulta de resultados extemporáneos" en el mismo portal web, de acuerdo con las siguientes fechas:

Preescolar y 1° de Primaria: Resultados disponibles a partir del 30 de julio de 2026.

Recuerda tener a la mano la CURP de tu hijo y los datos de las escuelas de tu interés al momento de hacer el registro para agilizar el proceso, ya que los espacios son limitados.