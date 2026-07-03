¿Cuándo Sale el Calendario Escolar 2026-2027 de la SEP con Fecha de Entrada a Clases?

Este viernes tendrá lugar el Registro de Calificaciones SEP, en preparación para el fin de clases el 15 de julio 2026; conoce cuándo sale el calendario del próximo ciclo escolar

Niños en Regreso a Clases. Cuando Sale el Calendario del ciclo escolar 2026-2027Se acerca el fin de clases, y muchos papás y alumnos ya se preguntan cuándo saldrá el Calendario del Ciclo Escolar 2026-2027. Foto: Cuartoscuro.

Escucha este artículo

00:00
-00:00
Publicidad
Esta semana | N+
Publicidad
Esta semana | N+
¿Cuándo Anuncia la SEP el Calendario Escolar 2026-2027 con Fechas en que Entran a Clases y Vacaciones?