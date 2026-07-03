¿Cuándo Sale el Calendario Escolar 2026-2027 de la SEP con Fecha de Entrada a Clases?

Con la proximidad del fin de clases, papás, alumnos y maestros ya se comienzan a preguntar cuándo regresarán a las aulas tras la pausa por vacaciones de verano. Y en N+ te adelantamos qué se sabe del anuncio del Calendario Escolar 2026-2027 de la Secretaría de Educación Pública (SEP).

En los últimos días han crecido las consultas sobre cuántos días faltan para el Fin de Clases, luego de que este viernes 3 de julio de 2026 está previsto el registro de calificaciones para estudiantes de Educación Básica.

Aunque no es el único día que han cerrado las escuelas. Por los partidos de México en el Mundial 2026, la presidencia de la República decretó suspender las clases de Educación Básica, así como facilitar el trabajo a distancia en 4 fechas distintas.

Para el próximo partido de México no hay ninguna indicación especial, toda vez que se celebrará el domingo 5 de julio a las 18:00 horas en el Estadio CDMX, ubicado al sur de la capital del país.

Derechos reservados Tritón Comunicaciones, S.A. de C.V., prohibido su uso o reproducción total o parcial. Calendario Escolar 2025-2026: Estos Alumnos Sí Saldrán Antes de Vacaciones

¿Cuándo anuncia la SEP el Calendario del ciclo escolar 2026-2027?

El año pasado, la Secretaría de Educación Pública (SEP) anunció el Calendario de 185 días y 190 días de clases para el ciclo escolar 2025-2026 el 9 de junio.

Sin embargo, para el próximo ciclo escolar, es decir 2026-2027, la SEP aún no da a conocer el calendario de 185 y 190 días.

Se prevé que sea en los últimos días de julio o inicios de agosto de este año cuando se dé a conocer el Calendario del Ciclo Escolar 2025-2026 para Educación Básica (Preescolar, Primaria y Secundaria).

Hay que recordar que el Calendario de 185 días de la SEP aplica para todos los planteles de educación básica públicos, y aquellos particulares incorporados al Sistema Educativo Nacional.

Mientras que el Calendario de 185 días rige a las instituciones dedicadas a la formación docente de Educación Básica (Escuelas Normales y Centros de Actualización del Magisterio).

¿Cuándo entran a clases los niños en agosto 2026?

Mario Delgado, secretario de Educación Pública (SEP) del Gobierno de México, dio a conocer en un comunicado publicado el 7 de mayo de este año que los niños regresarían a clases el 31 de agosto de 2026.

Sin embargo, tras los cambios en el Calendario del Ciclo Escolar con motivo del Mundial 2026 y el calor vale la pena esperar la confirmación de la SEP sobre esta fecha en próximos días.

Hay que recordar que el año pasado el ciclo escolar dio inicio el 1 de septiembre, luego de la pausa por vacaciones de verano.

SARR