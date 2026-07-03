Placas para Scooters y Bicis Eléctricas en CDMX: Uno a Uno, Requisitos para Emplacar VEMEPES

El registro comenzó el 1 de julio de 2026 y también contempla la inscripción de los Vehículos Eléctricos Personales

Vehículo eléctrico circulando por las calles de la Ciudad de México. Foto: CuartoscuroVehículo eléctrico circulando por las calles de la Ciudad de México. Foto: Cuartoscuro

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¿Dónde Tramitar Placas para Scooters y Bicis Eléctricas en CDMX? Uno a Uno, Requisitos para Emplacar VEMEPES