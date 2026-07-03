Placas para Scooters y Bicis Eléctricas en CDMX: Uno a Uno, Requisitos para Emplacar VEMEPES

La Secretaría de Movilidad de la Ciudad de México (Semovi) inició el proceso de registro y emplacamiento de los Vehículos Motorizados Eléctricos Personales (VEMEPE), por lo que los propietarios de scooters y otros vehículos eléctricos que entren en esta categoría ya pueden realizar el trámite de manera digital.

El registro comenzó el 1 de julio de 2026 y también contempla la inscripción de los Vehículos Eléctricos Personales (VEP), aunque estos últimos recibirán un distintivo en lugar de placas.

¿Qué vehículos deben emplacarse en CDMX?

De acuerdo con la SEMOVI, los Vehículos Motorizados Eléctricos Personales (VEMEPE) son aquellos que cuentan con un motor eléctrico con una potencia de entre 250 watts y 1 kilowatt (kW) y que pueden superar los 25 kilómetros por hora.

Estos se dividen en dos categorías:

Tipo A: peso menor a 35 kilogramos.

Tipo B: peso de entre 35 y 350 kilogramos.

En tanto, los Vehículos Eléctricos Personales (VEP) tienen un motor de menos de 250 watts y alcanzan una velocidad máxima de 25 kilómetros por hora.

Requisitos para emplacar un VEMEPE en CDMX

Las personas propietarias deberán ingresar al Sistema de Trámites Vehiculares de la Ciudad de México para realizar el trámite en línea y presentar la siguiente documentación:

Identificación oficial vigente con fotografía. En el caso de personas extranjeras, podrán presentar pasaporte o tarjeta de residencia temporal o permanente. Documento que acredite la propiedad del vehículo, como factura de primera venta o carta factura vigente. Archivo XML del Comprobante Fiscal Digital por Internet (CFDI). Comprobante de domicilio de la Ciudad de México con una antigüedad no mayor a 90 días.

¿Cómo es el proceso para obtener las placas?

La SEMOVI explicó que el trámite se realiza de forma digital. Una vez que la dependencia valide la información y la documentación enviada, la persona solicitante recibirá por correo electrónico las instrucciones para generar la línea de captura y realizar el pago correspondiente.

Posteriormente, podrá agendar una cita para acudir, por única ocasión, a un Módulo de Control Vehicular, donde se cotejarán los documentos originales previamente enviados.

Si la documentación cumple con los requisitos, se entregarán las placas, la tarjeta de circulación y el Distintivo de Movilidad Eléctrica (DME), según corresponda.

¿Qué reciben los VEMEPE y los VEP?

Como resultado del trámite:

Los VEMEPE recibirán placas, tarjeta de circulación y el Distintivo de Movilidad Eléctrica (DME).

Los VEP obtendrán únicamente el Distintivo de Movilidad Eléctrica, integrado por dos calcomanías —una vertical y otra horizontal— para colocarlas en el vehículo, además de la constancia de inscripción al padrón de la SEMOVI.

La dependencia también informó que la plataforma de registro cuenta con un catálogo previamente incorporado por los distribuidores, lo que permitirá a las personas solicitantes identificar y seleccionar el tipo de vehículo correspondiente durante el proceso de inscripción.

AMP