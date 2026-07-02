¿Hay Contingencia y Doble Hoy No Circula 3 de Julio 2026? Restricción en CDMX y Edomex

Regresó la mala calidad del aire en el Valle de México, de ahí que se recomienda a los automovilistas estar pendientes de si habrá Doble Hoy No Circula este 3 de julio 2026 en caso de que se active la Fase 1 de Contingencia Ambiental y su carro tenga restricción para transitar este viernes en CDMX y Edomex.

La Comisión Ambiental de la Megalópolis (CAMe) recomienda a la población informarse sobre las medidas para reducir los niveles de contaminación, como un eventual Doble No Circula que afectaría a más coches, engomados, hologramas y terminaciones de placas de lo habitual.

Derechos reservados Tritón Comunicaciones, S.A. de C.V., prohibido su uso o reproducción total o parcial. Desde el Aire: Así se Ve el Megasocavón por Fuga de Aguas Negras en San Juan de Aragón, CDMX

¿Activan contingencia y Doble Hoy No Circula 3 de julio 2026?

El Índice de Aire y Salud informa que la calidad del aire en CDMX y Edomex es mala en siete estaciones por la presencia de partículas PM2.5, por lo que el nivel de riesgo es alto para la población y podría contemplarse la posibilidad de activar la Contingencia Ambiental y el Doble No Circula mañana viernes 3 de julio 2026.

Sin embargo, habrá que esperar si las condiciones climáticas ayudan a dispersar los contaminantes o si empeoran los niveles de contaminación. De cualquier forma se recomienda esperar a las actualizaciones de CAMe en las próximas horas y seguir las indicaciones que proporcionen.

Doble Hoy No Circula viernes: ¿Cómo aplicaría?

En caso de que la mala calidad del aire en CDMX y Edomex se mantenga o empeore y se tenga que activar el Doble No Circula viernes 3 de julio 2026. Así se aplicaría la restricción de CAMe por contingencia ambiental en viernes:

No circulan todos los vehículos con holograma 2.

Carros con holograma 1 y terminación de placa NON no pueden salir a las calles: 1, 3, 5, 7, 9.

Autos con holograma 1, 0 y 00 con engomado AZUL y terminación de placas 9 y 0.

Carros con placas foráneas.

Carros con permisos provisionales.

¿Qué carros no circulan mañana en CDMX y Edomex?

Debido a que no se ha decretado la contingencia en la CDMX y Edomex, el Hoy No Circula 3 de julio 2026 operará con normalidad con la misma restricción vehicular de cada viernes, por lo que solo afectará a los siguientes carros que cuentan con:

Holograma 1 y 2, engomado AZUL y terminación de placas 9 y 0.

Los coches con placas foráneas no circulan de 5 a 11 de la mañana.

Mientras que los autos exentos del Hoy No Circula son aquellos con hologramas 00, 0, vehículos eléctricos e híbridos, los cuales pueden salir a las calles de la CDMX y Edomex todos los días, siempre y cuando no haya contingencia.

El programa de la Secretaría del Medio Ambiente de la Ciudad de México (Sedema) se aplicará en un horario que va desde las 5 de la mañana y hasta las 10 de la noche de este viernes 3 de julio 2026, y opera en las 16 alcaldías de la CDMX y municipios conurbados del Edomex.

PPP