Nueva Alerta por Lluvia con Granizo en CDMX Hoy: Lista de Zonas en Riesgo por Tormenta

Toma tus precauciones: Hay pronóstico por lluvias fuertes con granizo hoy, en CDMX

Lluvia en el Fan Festival del Zócalo CDMXLluvia en el Fan Festival del Zócalo CDMX. Foto: Cuartoscuro | Archivo

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¡Atención CDMX! Hoy se esperan lluvias fuertes con granizo en varias alcaldías. Toma precauciones y conoce las zonas en riesgo. Infórmate aquí.

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