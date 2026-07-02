Nueva Alerta por Lluvia con Granizo en CDMX Hoy: Lista de Zonas en Riesgo por Tormenta

La Ciudad de México activó nuevamente una alerta por lluvias fuertes con granizo hoy, 2 de julio de 2026; aquí te damos la lista de zonas en riesgo por el pronóstico de tormenta, en CDMX.

Toma tus precauciones: El Servicio Meteorológico Nacional (SMN) pronosticó para este jueves “lluvias puntuales fuertes”, en Ciudad de México, con posibles descargas eléctricas y granizo.

Lista de alcaldías en alerta por lluvia con granizo

La Secretaría de Gestión Integral de Riesgos y Protección Civil (SGIRPC) lanzó una alerta amarilla por lluvias fuertes con posible granizo, en la Ciudad de México hoy.

Las alcaldías en alerta amarilla son las siguientes:

Álvaro Obregón. Azcapotzalco. Cuajimalpa. Gustavo A. Madero (GAM). Magdalena Contreras. Miguel Hidalgo. Milpa Alta. Tlalpan.

De acuerdo con la alerta amarilla de hoy, en dichas alcaldías se prevén lluvias fuertes de 13:00 a 21:00 horas.

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Peligros asociados con lluvias de hoy

Las autoridades de CDMX alertaron por el posible peligro asociado a la lluvia de hoy y apuntaron que se podrían generar encharcamientos, corrientes de agua en las calles y avenidas, así como caída de ramas, árboles y lonas.

Recomendaciones ante lluvias

Retirar basura de las coladeras.

Cerrar puertas y ventanas.

No cruzar calles o avenidas con corrientes de agua.

Usar paraguas o impermeable.

RMT