Detienen a Dos Presuntos Responsables del Feminicidio de Tres Mujeres en Loma Alta de Reynosa

Dos hombres fueron detenidos por su presunta participación en el feminicidio de tres mujeres ocurrido en la colonia Loma Alta, en Reynosa.

Detienen a Dos Presuntos Responsables del Feminicidio de Tres Mujeres en Loma Alta de ReynosaFoto: FGJT

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Dos arrestos en Reynosa por feminicidio: La Fiscalía de Tamaulipas detiene a los presuntos responsables de la muerte de tres mujeres en Loma Alta.

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