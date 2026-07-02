Detienen a Dos Presuntos Responsables del Feminicidio de Tres Mujeres en Loma Alta de Reynosa

La Fiscalía General de Justicia del Estado de Tamaulipas informó, a través de un comunicado, que tras los hechos registrados el pasado viernes 26 de junio de 2026 en la colonia Loma Alta, en el municipio de Reynosa, donde tres mujeres perdieron la vida y una mujer, así como un hombre, resultaron heridos, se integró una carpeta de investigación.

Como parte de las acciones ministeriales realizadas de manera inmediata, elementos de la Policía de Investigación y peritos procesaron la escena de los hechos para recolectar evidencia, llevar a cabo las primeras indagatorias, realizar dictámenes de criminalística de campo y aplicar técnicas científicas que permitieran establecer cómo ocurrieron los acontecimientos e identificar a los probables responsables.

Detienen a Dos Presuntos Participantes en Feminicidio en Reynosa

Derivado de las diligencias ministeriales, los actos de investigación, el análisis de indicios y demás trabajos desarrollados por el Ministerio Público, la Policía de Investigación y los peritos, fue posible identificar a dos presuntos participantes en los hechos.

Con los datos de prueba recabados, el Ministerio Público solicitó a un juez de Control las órdenes de aprehensión por el delito de feminicidio, mismas que fueron concedidas y cumplimentadas este día, logrando la detención de Adrián "H" y Jorge Homero "R".

La Fiscalía señaló que ambos detenidos fueron puestos a disposición de la autoridad competente, la cual determinará en las próximas horas su situación jurídica conforme a derecho.

¿Qué Pasó en la Colonia Loma Alta de Reynosa?

Una movilización policiaca y de los cuerpos de auxilio se registró en un domicilio ubicado en la colonia Loma Alta de la ciudad de Reynosa, tras reportarse detonaciones de arma de fuego al interior de una vivienda ubicada sobre la avenida Rodolfo Garza Cantú.

Según versiones que no han sido confirmadas por las autoridades, se menciona el deceso de tres mujeres, además de un hombre herido presuntamente por arma de fuego.

En el lugar se montó un operativo de agencias de investigación estatales y fuerzas federales para recabar pruebas de lo ocurrido; hasta el momento se está en espera de que la autoridad competente pueda dar más detalles de este lamentable caso, donde se presentó la agresión a las personas que habitaban esa vivienda, hechos de violencia ocurridos en Reynosa.