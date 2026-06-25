Ejército Asegura Armamento y Vehículos Blindados en Ejido La Venada en Matamoros

Elementos del Ejército Mexicano aseguraron un arsenal durante patrullajes de vigilancia realizados en el ejido La Venada, en el municipio de Matamoros, informó la Secretaría de la Defensa Nacional.

De acuerdo con el comunicado emitido por la IV Región Militar y la 8/a Zona Militar, el aseguramiento se llevó a cabo el pasado 24 de junio de 2026 como parte de las acciones contempladas en la Estrategia Nacional de Seguridad Pública.

Autoridades Informaron lo Decomisado en Ejido la Venada en Matamoros

Entre lo decomisado se encuentran un fusil Barrett calibre .50, 32 armas largas, un revólver calibre .38, un lanzallamas, dos aditamentos lanzagranadas, un cañón para fusil Barrett, 127 cargadores para distintos calibres, cartuchos diversos, así como cinco vehículos, de los cuales uno contaba con blindaje de fábrica y dos más con blindaje artesanal.

Además, las fuerzas federales aseguraron diverso equipo táctico que presuntamente era utilizado por integrantes de la delincuencia organizada en la región.

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El día de hoy, elementos de la Secretaría de la Defensa Nacional aseguraron armamento, vehículos y equipo táctico durante recorridos de seguridad y vigilancia realizados en el Ejido La Venada, municipio de Matamoros.



Lo asegurado fue puesto a disposición de la… pic.twitter.com/H5HC0Oo9K4 — Vocería de Seguridad Tamaulipas (@VoceriaSegTamps) June 25, 2026

Todo el armamento, vehículos y equipo asegurado fue puesto a disposición de la Fiscalía General de la República (FGR), autoridad que continuará con las investigaciones correspondientes para determinar su procedencia y posible relación con actividades delictivas.

La Defensa señaló que estas acciones forman parte de los operativos permanentes para inhibir las actividades de grupos criminales y fortalecer las condiciones de seguridad en Tamaulipas.