Ejército Asegura Armamento y Vehículos Blindados en Ejido La Venada en Matamoros

Elementos del Ejército Mexicano aseguraron un arsenal durante patrullajes realizados en el ejido La Venada, en Matamoros.

Ejército Asegura Armamento, Vehículos Blindados y un Fusil Barrett en Ejido de MatamorosFoto: DEFENSA

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El Ejército Mexicano asegura armamento y vehículos blindados en Matamoros.

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