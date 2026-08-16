Marchas en CDMX HOY 16 de Agosto de 2026: Manifestaciones y Concentraciones

Para que no se te haga tarde al realizar tus actividades y puedas planear tus trayectos, te compartimos la información de la Secretaría de Seguridad Ciudadana (SSC) de las marchas y concentraciones que se tienen registradas para hoy 16 de agosto de 2026.

Asimismo, puedes seguir todos los canales de N+ donde encontrarás la información más actualizada y las últimas noticias del tránsito en la CDMX, incidentes viales, bloqueos, marchas y reportes del Metro y Metrobús.

Las autoridades capitalinas esperan una marcha, 10 concentraciones, tres rodadas motociclista, siete rodadas ciclistas, una rodada en patines y 26 eventos de esparcimiento, durante la jornada de este domingo en la capital del país.

Las movilizaciones serán en:

Cuauhtémoc

10:00 horas. Amigos del Refugio Franciscano. Marcharán del Auditorio Nacional a la Glorieta del Ahuehuete para exigir la liberación y devolución de los animales sobrevivientes al refugio, justicia por los que han muerto y el esclarecimiento del destino de 39 gatos desaparecidos.

11:00 horas. Colectivo Solidaridad Militante "Va por Cuba". Realizarán en el Zócalo la jornada "¡La solidaridad no se detiene!", con actividades artísticas y culturales, así como acopio de alimentos y medicamentos, a 100 años del nacimiento de Fidel Castro.

11:00 horas. Comerciantes indígenas mazahuas de la Alameda Central. Se concentrarán en avenida Juárez y Dolores para protestar contra el operativo de autoridades para regular el comercio en la Alameda Central.

11:00 horas. Alianza Latinoamérica por Palestina contra el Apartheid. Realizarán actividades artísticas y culturales en el Hemiciclo a Juárez por el primer aniversario del Antimonumento "La Puerta de la Resistencia y la Vida", contra el genocidio y la ocupación en Palestina.

14:00 horas. Ciudadanos Independientes. Realizarán en el Monumento a la Revolución el evento "Quema de Visas de Estados Unidos", en apoyo a un político al que le fue cancelada la visa.

Coyoacán

12:00 horas. Iniciativa Ciudadana "Libertad para Morir", A.C. Recolectarán firmas en el Centro Nacional de las Artes y la Cineteca Nacional de México a favor de la iniciativa de asistencia médica para morir en la Ciudad de México.

Rodadas ciclistas y motociclistas:

07:00 horas. Imperium Phoenix. Saldrán del Monumento a la Revolución con destino a Malinalco, Estado de México.

07:15 horas. Gatos Bloqueadores Bikers. Saldrán del bajo puente del Estadio Banorte con destino al Pico del Águila, en San Miguel Ajusco, alcaldía Tlalpan.

08:00 horas. 1200 Sentimientos Cúbicos. Saldrán de Santa Moto con destino al Centro Expositor Puebla.

08:00 horas. Street Rebel’s MG. Saldrán del Embarcadero Fernando Celada con destino a Arcos del Sitio, en Tepotzotlán, Estado de México.

08:00, 08:30, 08:45 y 09:15 horas. Colibríes CDMX. Saldrán de cuatro puntos en Coyoacán, Benito Juárez, Gustavo A. Madero y Cuauhtémoc con destino a Las Lunas de Atizapán, Estado de México.

08:30 horas. GothRidersCDMX. Saldrán del Kiosco de la Alameda Central con destino a la Cineteca Nacional de México.

Para conocer la información completa publicada por la SSCCDMX acerca de las actividades previstas para este 16 de agosto de 2026, puedes entrar en el siguiente enlace para así evitar contratiempos en tus traslados.

ASJ