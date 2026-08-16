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Messi Falla Penal en Goleada de Nashville al Inter Miami

El astro argentino disputó los 90 minutos y no pudo evitar que los Chicos de Oro extendieran la ventaja en la disputa por el liderato del Este de la MLS

MessiLos de Florida vienen de concretar su peor presentación en Leagues Cup, de donde fueron eliminados por el León. Foto: Reuters.

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