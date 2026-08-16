Deportes

Monterrey Golea 6-1 a Juárez y Toma Liderato del Apertura 2026

Bravos sufrió su segunda goleada de escándalo en el campeonato, luego de que en su anterior partido de liga fueron vapuleados 5-1 por Pumas

MonterreyLos Rayados están a la espera de lo que suceda con los partidos de Tijuana y América (con siete puntos) que pueden superarlo en la cima. Foto: X | @Rayados.

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