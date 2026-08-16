Monterrey Golea 6-1 a Juárez y Toma Liderato del Apertura 2026

Monterrey goleó este sábado 6-1 a Bravos de Ciudad Juárez con tanto y ⁠asistencia del uruguayo Diego Rossi, y se ubicó como líder del torneo Apertura de la Liga MX.

Con su tercer triunfo en cuatro jornadas, los "Rayados" del Monterrey llegaron a nueve puntos en la cima de la tabla general, donde le siguen Atlas con nueves unidades, pero ​una menor diferencia de goles, América, Toluca y Tijuana con siete puntos cada uno.

"Contento por ayudar en la parte ofensiva. Se ‌vio un equipo ordenado donde salimos a presionar, nos mantuvimos concentrados en todo el partido, el equipo va funcionando y hay que seguir trabajando así, vamos por buen camino pero hay que seguir trabajando", dijo Rossi.

Gracias a su tercera victoria del campeonato —segunda consecutiva— el conjunto regio alcanza nueve unidades para hacerse de la cima de la justa, a la espera de lo que suceda con los partidos de Tijuana y América (con siete puntos) que pueden superarlo.

Bravos sufrió su segunda goleada de escándalo en el campeonato, luego de que en su anterior partido de liga fueron vapuleados 5-1 por Pumas, para ser últimos de la clasificación sin puntos después de sufrir cuatro derrotas.

En el partido de este sábado disputado en el estadio BBVA de Monterrey, el equipo local se adelantó a los seis minutos por conducto ⁠del argentino Luca Orellano, quien definió de zurda en el área tras recibir un pase de Rossi en una jugada de contragolpe.

Rossi anotó el segundo gol a los 15 minutos con ‌un colocado disparo dentro del área, en donde definió de volea tras controlar con ‌el pecho un pase de Ricardo Chávez.

El tercer gol de los Rayados cayó ⁠a los 29 minutos con un zurdazo a la media vuelta del belga Hugo Cuypers en el área, metiendo el balón pegado al poste izquierdo tras recibir pase de Orbelín Pineda.

Bravos descontó a los 32 minutos por conducto del colombiano Oscar Estupiñan, quien definió de zurda barriéndose en el área ​tras un pase filtrado ​del panameño José Luis Rodríguez.

Pineda anotó el cuarto tanto para Monterrey en tiempo de reposición de la primera parte con un disparo de derecha en el área después de que el portero Sebastián Jurado rechazó un disparo del argentino Lucas Ocampos, quien logró el quinto gol cuando metió el balón por el ángulo izquierdo con un ​colocado zurdazo desde fuera del área a los 62 minutos.

En tiempo de reposición, el argentino Jorge "Corcho" Rodríguez cerró la cuenta con un remate de cabeza tras centro enviado desde ‌el sector derecho a ‌los 92 minutos.

"No siempre se van a dar tantos goles, pero sí un equipo que propone, siempre el equipo va a proponer. Los jugadores están haciendo un grupo fuerte que es lindo verlo adentro, un grupo espectacular, y tengo muy claro que va a lograr cosas", dijo en conferencia de prensa el director técnico de Monterrey, el argentino Matías Almeyda.

"Esto recién arranca y lo que hay que hacer es mantenernos, el equipo sabe cuál es ‌el camino, entonces hay que seguir por ahí, trabajar y meterle para adelante, todos lo están haciendo bien", agregó.

En otros partidos de este sábado, Atlas venció ⁠2-1 a Tigres UANL con goles del argentino Manuel Capasso y del portugués Luis Leite Esteves. Para el club de la Universidad Autónoma de Nuevo León anotó el ​argentino Juan Francisco ​Brunetta.

En tanto, ​Atlante y ‌Monterrey empataron sin goles.

El domingo 16 de agosto se jugarán los ​partidos entre Pumas UNAM-Querétaro, América-Atlético de San Luis, Santos Laguna-Guadalajara y Tijuana-Cruz Azul.

La jornada se completará el lunes cuando Necaxa enfrente a León y Pachuca juegue ante Puebla.

ASJ