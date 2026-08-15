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Barcelona Vendió a Ferran Torres; Este es su Próximo Equipo

Ferran Torres, anotador del gol del triunfo en el Mundial 2026, deja al FC Barcelona luego de cuatro años con el conjunto blaugrana

Ferran Torres con el uniforme de la FC BarcelonaFoto: Getty Images
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