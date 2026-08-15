Barcelona Vendió a Ferran Torres; Este es su Próximo Equipo

La novela que rodeaba a Ferran Torres, por fin terminó. El internacional español de 26 años de edad ha dejado de ser jugador del FC Barcelona, equipo al que llegó en 2022 procedente del Manchester City a cambio de 55 millones de euros. Este sábado 15 de agosto, el Barça oficializó la venta definitiva del atacante, aunque no reveló de manera oficial la cifra por la que fue vendido.

Torres, que brilló durante el pasado Mundial 2026 con la selección de España al anotar el gol del triunfo en la final ante Argentina, jugó un total de 207 partidos con la camiseta del Barcelona. Durante ese periodo, el delantero marcó 65 goles y repartió 23 asistencias. Además, alzó 8 trofeos con el cuadro culé: 3 Ligas, 3 Supercopas de España y 2 Copas del Rey.

Ferran Torres es nuevo jugador del Paris Saint-Germain

A través de un comunicado oficial, FC Barcelona anunció que se llegó a un acuerdo mutuo con el PSG para la venta de Ferran Torres. Por su parte, el conjunto de la capital francesa detalló que el español se une al club con un contrato hasta 2031 y portará el número 9 en el dorsal.

¡Ferran Torres se une al Paris Saint-Germain! ✍️



El Paris Saint-Germain se complace en anunciar la llegada de Ferran Torres. El delantero español, campeón del mundo, se ha comprometido con el Club hasta 2031 y llevará el dorsal número 9 🔴🔵



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"Estoy muy feliz de comenzar una nueva aventura en un club tan ambicioso como el Paris Saint-Germain. Quiero agradecer al presidente Nasser Al-Khelaïfi, a Luis Campos y al entrenador Luis Enrique por darme la oportunidad de unirme a este equipo, al que espero ayudar a conquistar el mayor número de trofeos posible", dijo Ferran al llegar a su nuevo club.

De acuerdo con la agencia de noticias en España, EFE, el PSG pagó alrededor de 50 millones de euros por el fichaje de Torres.