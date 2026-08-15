Seguridad

Joven es Detenido en Hermosillo a Bordo de Vehículo con Reporte de Robo en Estados Unidos

Luego de ser interceptado a bordo de un vehículo con reporte de robo vigente en Estados Unidos, un joven de 23 años fue detenido en Hermosillo, Sonora.

Joven es Detenido en Hermosillo a Bordo de Vehículo con Reporte de Robo en Estados UnidosJoven es Detenido en Hermosillo a Bordo de Vehículo con Reporte de Robo en Estados Unidos. Foto: Archivo N+. Foto: Policía Municipal

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