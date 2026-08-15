Joven es Detenido en Hermosillo a Bordo de Vehículo con Reporte de Robo en Estados Unidos

Un joven de 23 años fue detenido por la Policía Municipal en pleno Centro de Hermosillo, luego de ser interceptado cuando circulaba a bordo de una pick up que contaba con reporte de robo vigente en Estados Unidos.

La detención de Kevin Emmanuel “N” ocurrió a las 19:40 horas en las calles Pino Suárez por donde circulaba de sur a norte, en el cruce con Morelia, donde los agentes municipales le marcaron el alto al conductor por presuntamente conducir a exceso de velocidad.

Al verificar el número de serie del vehículo tipo pickup, los policías confirmaron que se trataba de un Chevrolet Silverado, modelo 2019, de color blanco, que había sido reportada como robada.

De acuerdo con la información proporcionada, la unidad fue sustraída el 29 de septiembre de 2025 en Phoenix, Arizona, por lo que Kevin Emmanuel “N” quedó a disposición de las autoridades correspondientes para las investigaciones por la posesión de un automóvil reportado como robado.