Reducción de Carriles en Autopista México-Cuernavaca Dirección CDMX Provoca Filas Kilométricas

La tarde de hoy sábado 15 de agosto se registró reducción de carriles en la autopista México-Cuernavaca, lo que genera afectaciones para los automovilistas que circulan durante el periodo vacacional.

De acuerdo con Caminos y Puentes Federales (Capufe), en el kilómetro 67, con dirección a la Ciudad de México, continúa la reducción de carriles debido a las maniobras para retirar una unidad que presentó una falla mecánica.

La presencia del vehículo y los trabajos para retirarlo provocan afectaciones a la circulación. Según los reportes disponibles, la fila de automóviles alcanza hasta dos kilómetros, por lo que se recomienda extremar precauciones y considerar posibles retrasos.

En tanto, quienes circulan hacia Cuernavaca también enfrentan carga vehicular entre los kilómetros 45 y 62, atribuida al incremento del flujo de automóviles durante el periodo vacacional.

Las fallas mecánicas y los accidentes son algunas de las principales situaciones que pueden generar afectaciones en esta vialidad, especialmente durante los periodos de mayor movilidad.

Ante estas condiciones, se recomienda mantener una distancia segura entre vehículos, evitar maniobras bruscas y conducir con precaución. Los automovilistas también deben considerar posibles retrasos antes de iniciar su recorrido y permanecer atentos a las condiciones de circulación en la zona.