Movilidad

Reducción de Carriles en Autopista México-Cuernavaca Dirección CDMX Provoca Filas Kilométricas

Las principales afectaciones a la circulación en esta vialidad se deben a fallas mecánicas y accidentes

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