Movilidad

No Queremos Limosnas: Campesinos Amenazan Con Paro Nacional Ante Falta de Acuerdos

Los productores exigen condiciones justas de competencia, presupuestos suficientes y medidas para fortalecer al sector agrícola

Campesinos Amagan con Paro Nacional. Foto: CuartoscuroCampesinos Amagan con Paro Nacional. Foto: Cuartoscuro
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