No Queremos Limosnas: Campesinos Amenazan Con Paro Nacional Ante Falta de Acuerdos

Productores del norte de Tamaulipas, agrupados en el Frente Nacional para el Rescate del Campo Mexicano (FNRCM), advirtieron que podrían sumarse a un paro nacional ante la falta de respuestas de la Secretaría de Agricultura y Desarrollo Rural (SADER) y lo que consideran una ausencia de políticas públicas eficaces para el sector.

Representantes de distintas asociaciones agrícolas de la región sostuvieron reuniones para definir las acciones que emprenderán y señalaron que la situación del campo tamaulipeco atraviesa un punto crítico que podría afectar la economía de la zona.

Los productores sostienen que sus demandas no buscan apoyos asistenciales, sino condiciones de competencia, presupuestos suficientes y medidas para fortalecer al sector agrícola.

“No estamos pidiendo regalos, no queremos limosnas. Solamente que nos pongan a competir como debe ser con quien sea”, afirmó Héctor Eliborio Peña de León, dirigente de productores rurales de la región.

El FNRCM señaló que, si las autoridades federales no presentan una respuesta y soluciones a las demandas del sector, las movilizaciones podrían intensificarse hasta llegar a un paro nacional en defensa de la actividad agrícola y la seguridad alimentaria. Sin embargo, hasta el momento, la organización no ha definido una fecha específica para esta movilización.

En tanto en Baja California, el mismo frente manifestó su respaldo a los productores de trigo del estado y anunció una movilización ante la falta de apertura de una ventanilla para la inscripción a los apoyos destinados al trigo panificable y cristalino.

La organización convocó a los productores a concentrarse el lunes 17 de agosto, a las 6:00 horas, frente a las oficinas de la SADER Federal, ubicadas en la calle Reforma, en Mexicali.

El FNRCM exigió a las autoridades atender las demandas del sector y resolver la situación relacionada con los apoyos para la producción de trigo.

Los productores de Tamaulipas y Baja California plantearon así una serie de acciones que buscan presionar al Gobierno federal para obtener respuestas sobre las condiciones que enfrenta el campo y los programas de apoyo para los agricultores.