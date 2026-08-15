Seguridad

Restos de Hombre Desaparecido en 2025 Fueron Entregados a sus Familiares en Cajeme, Sonora

Los restos de un hombre que se encontraban dentro de una fosa en un panteón de Ciudad Obregón, fueron exhumados y entregados a sus familiares en Cajeme, Sonora.

Restos de Hombre Desaparecido en 2025 Fueron Entregados a sus Familiares en Cajeme, SonoraRestos de Hombre Desaparecido en 2025 Fueron Entregados a sus Familiares en Cajeme, Sonora. Foto: Buscadoras Huatabampo A.C.

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