Restos de Hombre Desaparecido en 2025 Fueron Entregados a sus Familiares en Cajeme, Sonora

Los restos de un hombre que permanecían como desconocidos en una fosa común del Panteón del Carmen, en Ciudad Obregón, fueron exhumados y entregados a su familia, luego de que se confirmara que se trataba de Luis Francisco Moroyoqui Quijano, desaparecido desde mayo de 2025.

El colectivo Buscadoras Huatabampo Sonora A.C. informó que Luis Francisco, originario de Huatabampo, permaneció alrededor de un año y dos meses en la fosa común, hasta que las gestiones realizadas permitieron establecer su identidad y concretar su recuperación.

El 11 de agosto, integrantes del colectivo acompañaron a los familiares durante los trámites para la liberación y exhumación de los restos, así como el inicio de la tramitología.

Dos días después, el 13 de agosto, se realizaron las labores de exhumación en el Panteón del Carmen, con la presencia de familiares y personal del Servicio Médico Forense, así como de la Agencia Ministerial de Investigación Criminal.

Asimismo, el 10 de agosto el colectivo había acompañado a familiares de personas desaparecidas a instalaciones de la Fiscalía General de Justicia del Estado a realizarse un muerto de ADN para realizar confrontas genéticas.

Las Buscadoras Huatabampo indicaron que con la recuperación de Luis Francisco, una familia finalmente pudo recibir a su ser querido y darle una sepultura digna.