Captan a Hombre Armado Robando una Tienda en San Felipe, Guanajuato

Un hombre que llegó en su bicicleta a una tienda, sacó un arma de fuego y sin importar que hubiera varios clientes, asaltó al encargado del establecimiento en el municipio de San Felipe, para después darse a la fuga.

Los hechos quedaron grabados por cámaras de Seguridad donde quedó el registro del momento.

El el clip se observa que el ladrón ingresó caminando al establecimiento y en cierto momento aprovechó un descuido del encargado, para sacar un arma de fuego y apuntarle, mientras le exigía el dinero obtenido de las ventas del día.

Durante el suceso un cliente se acercó con un producto al ladrón, y este le pidió dejar lo que traía y salir del local, mientras exigía el dinero del estacionamiento.

El encargado abrió la caja y reunió el dinero, para después entregarlo al hombre que seguía apuntándolo con la pistola.

Una vez teniendo el efectivo, el ladrón se fue en su bici tras cometer el asalto.

Hasta el momento el sujeto armado no ha sido identificado, ya que desde que llegó en su bici, usaba un pasamontaña, así como una gorra, lo que impedía ver su rostro en las imágenes.

Después de un par de segundos y al obtener el dinero, el hombre armado, sale caminando de la tienda para después subirse a su bici y darse a la fuga sin que pudiera ser detenido por las autoridades de San Felipe