Seguridad

Captan a Hombre Armado Robando una Tienda en San Felipe, Guanajuato

Frente a varios clientes, un hombre ingresó a una tienda y con una pistola, asaltó al encargado del local para después irse en su bicicleta.

El hombre entró armado a la tienda.Foto: Adriana Sánchez

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Un ladrón en bicicleta asalta con pistola una tienda en San Felipe. A pesar de los clientes presentes, logra huir.

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