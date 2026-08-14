Seguridad

Sujeto a Prisión por Presunta Tentativa de Feminicidio en Agua Prieta, Sonora

Luego de presuntamente intentar cometer un feminicidio, un sujeto quedó imputado y puesto en prisión preventiva en Agua Prieta, Sonora.

Sujeto a Prisión por Presunta Tentativa de Feminicidio en Agua Prieta, SonoraSujeto a Prisión por Presunta Tentativa de Feminicidio en Agua Prieta, Sonora. Foto: FGJE

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