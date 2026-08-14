Sujeto a Prisión por Presunta Tentativa de Feminicidio en Agua Prieta, Sonora
Luego de presuntamente intentar cometer un feminicidio, un sujeto quedó imputado y puesto en prisión preventiva en Agua Prieta, Sonora.
Escucha este artículo
Luego de presuntamente intentar cometer un feminicidio, un sujeto quedó imputado y puesto en prisión preventiva en Agua Prieta, Sonora.
Escucha este artículo
Gabriel Alejandro 'N' quedó imputado y en prisión preventiva por los delitos de feminicidio en grado de tentativa, robo agravado y allanamiento de morada agravado, en perjuicio de una mujer en Agua Prieta.
Los hechos ocurrieron el 2 de agosto, entre las diez y diez y media de la noche, cuando presuntamente el acusado ingresó sin autorización al domicilio de la víctima, en la colonia Pueblo Nuevo.
Se le señala que con amenazas y una navaja se apoderó de un teléfono celular, para luego agredir a la mujer en cuello y manos, y amenazarla de muerte.
La víctima logró forcejear y escapar para pedir auxilio, evitando que se consumara la privación de su vida.
Tras las investigaciones, se obtuvo y ejecutó una orden de aprehensión contra Gabriel Alejandro 'N', quien fue presentado ante un juez.