Sujeto a Prisión por Presunta Tentativa de Feminicidio en Agua Prieta, Sonora

Gabriel Alejandro 'N' quedó imputado y en prisión preventiva por los delitos de feminicidio en grado de tentativa, robo agravado y allanamiento de morada agravado, en perjuicio de una mujer en Agua Prieta.

Los hechos ocurrieron el 2 de agosto, entre las diez y diez y media de la noche, cuando presuntamente el acusado ingresó sin autorización al domicilio de la víctima, en la colonia Pueblo Nuevo.

Se le señala que con amenazas y una navaja se apoderó de un teléfono celular, para luego agredir a la mujer en cuello y manos, y amenazarla de muerte.

La víctima logró escapar y pedir auxilio

La víctima logró forcejear y escapar para pedir auxilio, evitando que se consumara la privación de su vida.

Tras las investigaciones, se obtuvo y ejecutó una orden de aprehensión contra Gabriel Alejandro 'N', quien fue presentado ante un juez.