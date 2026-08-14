Identifican Mediante Pruebas de ADN los Restos Humanos Hallados en Carretera de Veracruz

La tarde de este viernes 14 de agosto, se reportó que fueron identificados los restos humanos hallados el pasado lunes sobre la carretera federal Cuitláhuac-La Tinaja en Cuitláhuac, municipio localizado en la zona centro de la entidad veracruzana.

De acuerdo con la información recabada, tras realizarse las investigaciones correspondientes, la víctima fue identificada como Zarahi Chávez Morales, quien había sido reportada como desaparecida por sus familiares desde el pasado día tres de agosto en el municipio de Cuitláhuac, Veracruz.

La identificación se realizó luego de que la familia iniciara una búsqueda para conocer el paradero de Zarahi, quien salió de su domicilio el pasado día lunes tres de agosto y, desde ese momento, se había mantenido el desconocimiento sobre su ubicación. La Fiscalía Regional de Justicia Zona Centro inició la carpeta de investigación correspondiente.

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Al realizarse las diligencias correspondientes en el sitio, el cuerpo fue trasladado al Centro de Identificación Genética Forense de la Fiscalía General del Estado de Veracruz, ubicado en la localidad Los Colorines, en el municipio de Nogales, donde especialistas realizaron pruebas de ADN e informaron que se logró la identificación oficial de la víctima.

El hallazgo de Zarahi ocurrió cerca del rancho Garma.

Tras darse a conocer el hallazgo de presuntos restos humanos embolsados, se reportó una fuerte movilización por parte de elementos de distintas corporaciones policiacas a la altura del kilómetro 36, cerca del rancho Garma.

Derivado de estos hechos, la zona fue acordonada por las autoridades para llevar a cabo las diligencias correspondientes; posteriormente, los restos humanos fueron trasladados a la Unidad Integral de Servicios Médicos Forenses, donde se encuentra el Centro de Identificación Genética Forense de la Fiscalía General del Estado de Veracruz.