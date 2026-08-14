Seguridad

Identifican Mediante Pruebas de ADN los Restos Humanos Hallados en Carretera de Veracruz

Los restos hallados el pasado lunes 10 de agosto sobre la carretera Cuitláhuac-La Tinaja fueron identificados este viernes mediante pruebas de ADN.

Identifican Restos Humanos Hallados en Carretera Cuitláhuac-La TinajaZarahi había sido reportada como desaparecida por sus familiares. Foto: N+

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Restos humanos en Cuitláhuac fueron identificados como Zarahi Chávez Morales. La búsqueda de su familia y pruebas de ADN fueron clave.

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