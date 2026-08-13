Identifican Cuerpo de Hombre Hallado en Río Coatzacoalcos, al Sur de Veracruz

La mañana de este miércoles 12 de agosto se dio a conocer que fue identificado como Gilberto Pérez Román, de 38 años de edad, el cuerpo que se localizó ayer en las inmediaciones del río Coatzacoalcos en el municipio de Minatitlán, localizado en la zona sur de la entidad veracruzana.

De acuerdo con lo informado, la víctima tenía su domicilio en la colonia Cuauhtémoc de la petrolera ciudad de Minatitlán. Cabe recordar que el cuerpo de Gilberto fue hallado flotando en el río ayer martes 11 de agosto por la tarde.

El cuerpo fue ubicado en la zona de quioscos a un costado de la calle Francisco I. Madero e Iturbide y, derivado de estos hechos, se registró una intensa movilización por parte de elementos policiacos en las inmediaciones del malecón ribereño tras ser localizado.

Según el reporte, se presume que el cuerpo de la víctima ya tenía más de 48 horas de haber fallecido. Su cuerpo fue trasladado al Servicio Médico Forense (SEMEFO) hasta que la mañana de este miércoles se logró su identificación.

Derechos reservados Tritón Comunicaciones, S.A. de C.V., prohibido su uso o reproducción total o parcial. Localizan con Vida a Pescador Desaparecido Hace 16 Días entre Veracruz y Oaxaca

Menor de edad y un adulto mueren ahogados en el río Cotaxtla

En el municipio de Medellín de Bravo, Veracruz, a orillas de un río, se registró la movilización de cuerpos de auxilio durante el transcurso del pasado martes 11 de agosto debido al reporte en el que informaba sobre dos personas que perdieron la vida.

A la altura de la comunidad conocida como Salsipuedes, perteneciente al municipio de Medellín de Bravo, fue donde se reportó el fallecimiento de un adulto y un menor de edad que provocó la movilización de cuerpos de emergencias hasta las inmediaciones del río Cotaxtla

Según testigos, eran originarios del municipio de Córdoba y Amatlán de Los Reyes; se dio a conocer que llegaron a la comunidad el pasado fin de semana para disfrutar del periodo vacacional, sin embargo, ambas personas perdieron la vida tras ahogarse en el río.