Accidentes

Identifican Cuerpo de Hombre Hallado en Río Coatzacoalcos, al Sur de Veracruz

Tras hallarse aun hombre flotando sin vida en el río Coatzacoalcos el pasado martes, se informó este miércoles que el cuerpo ya fue identificado.

Identifican Cuerpo de Hombre Hallado en Río Coatzacoalcos, al Sur de VeracruzEl cuerpo del sujeto fue hallado flotando sin vida en el río. Foto: Archivo | N+

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Identifican a Gilberto Pérez Román, hallado sin vida en el río Coatzacoalcos. El cuerpo fue encontrado en Minatitlán y ya tenía más de 48 horas fallecido.

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