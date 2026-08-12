Reportan Muerte de Cangrejos Azules en Carretera del Sur de Veracruz a Pesar de la Veda

En la carretera que va en dirección a la localidad de Las Barrillas, localizada en el municipio de Coatzacoalcos, se dio a conocer que más de 150 cangrejos azules fueron encontrados sin vida en medio de la veda del crustáceo en la zona sur de la entidad veracruzana.

De acuerdo con el ecólogo Alex Cepeda, los ejemplares hallados sin vida fueron atropellados. Los restos de 87 ejemplares quedaron sobre la carpeta asfáltica, mientras que los otros 65 cadáveres quedaron dentro del monte.

Cabe destacar que lo anterior se contabilizó durante un recorrido de tres horas que se llevó a cabo en un área de aproximadamente 300 metros, lo que da cuenta de la magnitud del daño a la especie. Asimismo, las autoridades recordarán a la población que durante la temporada de veda se prohíbe su captura, así como su transporte y comercialización.

Realizan 'cangrejada' en Riviera Veracruzana para proteger al cangrejo azul

En la zona de la Riviera Veracruzana, el pasado 28 de julio se realizó la cangrejada, una actividad realizada para ayudar al cangrejo azul a cruzar desde los manglares hacia la zona de playa, ya que con cada luna llena y en la temporada de lluvias, las hembras ovadas se dirigen hacia la playa para desovar.

Derechos reservados Tritón Comunicaciones, S.A. de C.V., prohibido su uso o reproducción total o parcial. Veracruzanos Realizan ‘Cangrejada’ para Reubicar al Cangrejo Azul Hacia la Zona de Playas

Sin embargo, entre el manglar y la playa existe una carretera que atraviesa lo que era su paso natural. Por esta razón, los cangrejos que intentan cruzar se encuentran en peligro, ya que durante su viaje corren el riesgo de ser aplastados por los vehículos.

Debido a esta situación, la sociedad civil y ambientalistas se unen cada temporada para capturar tanto a hembras como a machos y reubicarlos de manera segura por medio de contenedores hacia la zona de playas y evitar que se expongan al cruce de estos dos carriles de la Riviera Veracruzana.

Activistas indican que hace 10 años empezaron estas campañas y que se capturaban en toda la temporada de aproximadamente 3 meses alrededor de 50 mil cangrejos. De acuerdo con lo informado, esto representa una disminución considerable, a pesar de ser una especie protegida.