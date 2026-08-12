Medio Ambiente

Reportan Muerte de Cangrejos Azules en Carretera del Sur de Veracruz a Pesar de la Veda

Decenas de cangrejos azules fueron hallados sin vida en carretera hacia Las Barrillas en la zona sur de la entidad veracruzana.

Reportan Muerte de Cangrejos Azules en Carretera del Sur de Veracruz a Pesar de la VedaVarios ejemplares quedaron en la carpeta asfáltica y otros más terminaron en el monte. Foto: Facebook | Earth Mission

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En Coatzacoalcos varios cangrejos azules han sido hallados sin vida. La veda no los protege de las carreteras.

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