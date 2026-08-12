Cutzamala Hoy 12 de Agosto 2026: Nuevo Nivel de Agua tras Fuertes Lluvias

El Sistema Cutzamala registró un nuevo nivel hoy, 12 de agosto de 2026, tras las lluvias de los últimos días; aquí te decimos cuánta agua hay disponible en sus presas.

Lluvias benefician al Cutzamala

Las fuertes lluvias de las últimas semanas han beneficiado el nivel de agua en las presas del Cutzamala.

En julio de 2026, el nivel de agua fue de 73.64% de su capacidad total y con el paso de los días ha ido aumentando.

De acuerdo con el Servicio Meteorológico Nacional (SMN), las lluvias continuarán en gran parte del país, por el monzón mexicano y otros fenómenos como la onda tropical 26.

Derechos reservados Tritón Comunicaciones, S.A. de C.V., prohibido su uso o reproducción total o parcial. Clima Hoy en México del 12 de Agosto 2026 con Raquel Méndez: Posibles Ciclones en el Pacífico

Nuevo nivel de agua en el Cutzamala

La Comisión Nacional del Agua (Conagua) informó, en su reporte diario, que el Cutzamala tiene hoy un nuevo nivel de agua.

La Conagua indicó que las presas del Cutzamala tienen la siguiente capacidad:

Presa Villa Victoria: 73.11%.

Presa Valle de Bravo: 82.70%.

Presa El Bosque: 66.39%.

El Cutzamala está hoy al 76.20% de su capacidad, es decir, cuenta con 596,320,000 metros cúbicos de agua.

De julio de 2026 al 12 de agosto, el Cutzamala ha aumentado 2.56%.

Para que se recupere al 100%, faltaría el 26.36%, porcentaje equivalente a 206,258,000 metros cúbicos de agua.

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RMT