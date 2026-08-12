Medio Ambiente

Cutzamala Hoy 12 de Agosto 2026: Nuevo Nivel de Agua tras Fuertes Lluvias

La Conagua reporta nuevo nivel de agua en el Cutzamala hoy; aquí te decimos qué porcentaje aumentó por las lluvias

Presa Valle de Bravo del Sistema CutzamalaPresa Valle de Bravo del Sistema Cutzamala. Foto: Cuartoscuro | Archivo

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Las lluvias impulsan el nivel del Cutzamala. Conoce el impacto en las presas, tras las recientes lluvias.

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