Dependencias de Jalisco Iniciarán Pago de Adeudos al SIAPA; Suman Más de 200 Millones de Pesos

Las dependencias del Gobierno de Jalisco acumulan un adeudo de más de 200 millones de pesos con el SIAPA, correspondiente a consumos de agua que arrastran desde 2006. Autoridades estatales informaron que ya iniciaron conversaciones con el organismo para establecer convenios de pago.

El Gobierno de Jalisco anunció un proceso para regularizar los adeudos que distintas dependencias mantienen con el SIAPA desde hace varios años. Al momento, la deuda asciende a 207.5 millones de pesos y corresponde a adeudos acumulados desde 2006.

Las dependencias ya están en pláticas con el organismo para establecer convenios de pago a partir de este mes. Se estima que las dependencias con los mayores adeudos podrían saldar sus cuentas en un periodo máximo de tres años.

La recuperación de estos 207.5 millones de pesos, que representa apenas el 1 por ciento de los 20 mil 500 millones de pesos de cartera vencida del SIAPA, permitirá al organismo financiar obras de infraestructura, mejorar la operación diaria y elevar la calidad del servicio en el Área Metropolitana de Guadalajara.

¿Cuáles son las dependencias con mayor adeudo al SIAPA?

Las dependencias a cargo de la Secretaría de Administración concentran la mayor parte del adeudo, con 72.29 por ciento, equivalente a un estimado de 150 millones de pesos.

La Secretaría de Educación representa el 14.46 por ciento, con un adeudo aproximado de 30 millones de pesos; Salud, el 12.5 por ciento, equivalente a 25.9 millones de pesos; e Innovación, Ciencia y Tecnología, el 1.20 por ciento, alrededor de 2.49 millones de pesos según SIAPA

El Gobierno estatal hizo un llamado a liquidar sus adeudos a los grandes consumidores, como el sector industrial y de servicios, así como a la Universidad de Guadalajara, además del Poder Legislativo y los municipios.

Salvador Zamora, secretario general de Gobierno de Jalisco, declaró: "A esta responsabilidad y este compromiso de corresponsabilidad de poder salir a flote y salir avantes de este problema del agua, el problema es de todos y todos tenemos que entrar a resolverlo".