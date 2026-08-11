Medio Ambiente

Dependencias de Jalisco Iniciarán Pago de Adeudos al SIAPA; Suman Más de 200 Millones de Pesos

Las dependencias del Gobierno de Jalisco acumulan un adeudo de más de 200 millones de pesos con el SIAPA, correspondiente a consumos de agua que arrastran desde 2006

Pagarán adeudos al SIAPADependencias pagarán adeudos al SIAPA. Foto: N+

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Las dependencias de Jalisco adeudan 207.5 millones al SIAPA desde 2006.

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