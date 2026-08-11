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Prueba del Líder en La Casa de los Famosos 2026 Hoy: El Habitante Que Ganó la Inmunidad

Brianda Deyanara venció a Moisés Peñaloza, y Cynthia Klitbo en la prueba de 'El Coco', y se convirtió en la líder de la semana 3.

prueba-del-lider-casa-de-los-famosos-mexico-quien-ganoFoto: Facebook La Casa de los Famosos

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La Casa de los Famosos 2026: Moisés, Brianda y Cynthia son los finalistas de la Prueba del Líder 'El Coco'. ¿Quién obtendrá la inmunidad y el poder de salvación esta semana?

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