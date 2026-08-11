Prueba del Líder en La Casa de los Famosos 2026 Hoy: El Habitante Que Ganó la Inmunidad

La Casa de los Famosos México 2026 empezó este lunes 10 de agosto su tercera semana de competencia con una nueva Prueba del Líder, la dinámica que define quién obtiene inmunidad, acceso a la suite y una posición de ventaja rumbo a la próxima gala de nominación.

Así fue la tercera Prueba del Líder: "El Coco"

La prueba de esta semana llevó por nombre "El Coco" y consistió en una dinámica de escape contrarreloj. En el jardín de la casa se colocaron tres bases de cama numeradas, unidas por cuerdas a la cueva de "El Coco". Tras un sorteo para definir el orden de participación, cada habitante fue atado de cintura, muñecas y pies con cadenas mientras el personaje comenzaba a jalarlos hacia su cueva.

Antes de ser "devorados", los concursantes debían tomar un manojo de diez llaves para abrir los candados que los liberaban. Una vez sueltos, tenían que dejar las cadenas, tomar tres candados, subir de nuevo a la base de la cama y levantar un despertador para asegurar su avance a la siguiente ronda.

Los finalistas de la prueba

Los primeros en completar el reto avanzaron como semifinalistas, y de ahí se definió un finalista por género. Los cuatro competidores que no ganaron su ronda, pero registraron el menor tiempo, también se sumaron a la lista de finalistas. Así quedó conformado el trío que esta noche se disputará el liderato de la tercera semana:

Moisés Peñaloza

Brianda Deyanara

Cynthia Klitbo

Ellos competirán en una ronda decisiva durante la gala de este lunes para definir quién se corona como el nuevo líder.

¿Quién ganó la prueba del líder?

Brianda Deyanara ganó la prueba del líder este lunes 10 de agosto. Mientras que el público votó porque Memo Schutz fuera su roomie esta semana en la suite del líder.

La nueva placa de nominados comenzará a definirse hasta la gala de nominación del miércoles 12 de agosto.

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Fede sale mañana de La Casa

En la gala de hoy se dio a conocer que el último día de Fede Vigevani en la Casa de los Famosos México 2026 es este martes 12 de agosto.

La salida de Ximena Herrera

La prueba llega justo después de la segunda gala de eliminación, en la que Ximena Herrera fue la habitante con menos apoyo del público. Sin embargo, su salida no es definitiva: la actriz fue enviada a "El Exilio" junto a Mariana Ochoa, primera eliminada de la temporada, y una de las dos tendrá la oportunidad de regresar a la competencia el próximo martes 11 de agosto. Ernesto Laguardia, Memo Schutz y Masad Altamimi, los otros nominados de la semana, permanecieron en la casa.