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Adela Noriega en la Actualidad: Ernesto Laguardia Revela Supuesto Paradero de la Actriz en LCDLF

Ernesto Laguardia rompió el silencio sobre Adela Noriega dentro de La Casa de los Famosos México y reveló en qué país supuestamente vive actualmente la actriz.

donde-esta-adela-noriega-ernesto-laguardia-revela-ubicacionFoto: Facebook La Casa de los Famosos / Cuartoscuro

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El misterio de Adela Noriega se reactiva: Ernesto Laguardia menciona que la actriz podría residir en México. ¿Será esta la verdad definitiva?

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