Adela Noriega en la Actualidad: Ernesto Laguardia Revela Supuesto Paradero de la Actriz en LCDLF

Adela Noriega volvió a ser tema de conversación luego de que Ernesto Laguardia hablara de ella dentro de La Casa de los Famosos México 2026. El actor, quien coincidió con Noriega en la telenovela Quinceañera, ofreció una pista sobre el país en el que actualmente viviría la protagonista de Amor real, reactivando el misterio que rodea a la actriz desde su retiro.

¿Qué dijo Ernesto Laguardia sobre Adela Noriega dentro de la casa?

La conversación surgió mientras Laguardia platicaba con sus compañeros,entre ellos Yahir, Moisés Peñaloza y Aldo Rendón, sobre sus proyectos en televisión.

Peñaloza le preguntó si conocía a la actriz, y Rendón recordó que ambos protagonizaron una de las parejas más recordadas de las telenovelas mexicanas.

Laguardia confirmó que trabajó con ella y que se conocieron siendo muy jóvenes: él tenía alrededor de 20 años y ella, entre 17 y 18. Contó que mantuvieron contacto durante un largo periodo, aunque actualmente ya no lo tienen.

Cuando Yahir le preguntó directamente si Noriega vivía en Estados Unidos, el actor lo negó. Antes de profundizar, prefirió cerrar el tema con una muestra de cariño hacia su excompañera de trabajo.

Lo hermoso que se expresa Ernesto Laguardia de su compañera de telenovela @thalia En Quinceañera

Gratos recuerdos

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La pista sobre su paradero

El dato que más llamó la atención de la conversación fue la referencia al país donde residiría la actriz. Durante años han circulado versiones distintas sobre su ubicación: una de las más conocidas fue difundida por Alicia Machado, quien aseguró que Noriega radicaba en Estados Unidos.

Sin embargo, de acuerdo con lo dicho por Laguardia dentro de la casa, la actriz no viviría en ese país, sino en México. La revelación se suma a otras versiones que a lo largo de los años han ubicado a Noriega en colonias como Polanco, en la Ciudad de México, así como en Weston, Florida, sin que ninguna haya sido confirmada oficialmente.

¿Qué se sabe del retiro de Adela Noriega?

Noriega, recordada por telenovelas como María Isabel, El privilegio de amar y Amor real, dejó de aparecer en televisión tras su participación en Fuego en la sangre, en 2008. Desde entonces no ha confirmado oficialmente su retiro ni ha dado declaraciones públicas sobre su vida actual.

Una de las últimas imágenes conocidas de la actriz data de 2018, cuando su hermana Reyna compartió una fotografía suya en redes sociales. Ese mismo año, Reyna desmintió versiones sobre un supuesto padecimiento de cáncer y aseguró que, aunque había atravesado un periodo de salud delicado, se encontraba bien.

Su hermetismo ha alimentado múltiples especulaciones: desde presuntas relaciones sentimentales hasta rumores sobre su estado de salud, la mayoría desmentidos por personas cercanas a ella. Incluso su nombre llegó a mencionarse, de forma infundada, en un video generado con inteligencia artificial que circuló este año y que fue desmentido públicamente.

Otra versión, atribuida al actor Alejandro Tomassi, sostiene que Noriega se alejó de la actuación para dedicarse al cuidado de sus hijos, aunque nunca se ha confirmado que la actriz sea madre.

Hasta el momento, ninguna de las versiones sobre su paradero, actividad actual o vida personal ha sido confirmada de forma oficial. Lo dicho por Ernesto Laguardia en La Casa de los Famosos México es, por ahora, la pista más reciente, aunque no definitiva, sobre el misterio que rodea a una de las actrices más queridas de las telenovelas mexicanas.