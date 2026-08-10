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Luciérnagas Iluminan la CDMX: el Refugio Natural que Sobrevive entre el Concreto

México alberga más de 300 especies de luciérnagas, pero la urbanización, la contaminación lumínica y los agroquímicos amenazan sus hábitats.

Luciérnagas iluminan las noches durante su temporada.Luciérnagas iluminan las noches durante su temporada. Foto: Archivo | Cuartoscuro

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Cientos de luciérnagas aparecen durante las noches de julio y agosto en un huerto de Magdalena Contreras, al sur de la CDMX

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