Seguridad

Sujeto Detenido por Presuntamente Atacar con un Hacha a su Esposa en Hermosillo, Sonora

Luego de presuntamente agredir y posteriormente atacar a su esposa con un hacha, un sujeto de 40 años fue detenido en San Pedro El Saucito, zona rural oriente de Hermosillo, Sonora.

Sujeto Detenido por Presuntamente Atacar con un Hacha a su Esposa en Hermosillo, SonoraSujeto Detenido por Presuntamente Atacar con un Hacha a su Esposa en Hermosillo, Sonora. Foto: Archivo N+

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Detienen a un sujeto en Hermosillo por presuntamente lanzar un hacha a su esposa durante una discusión. La mujer logró esquivarla.

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