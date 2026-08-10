Sujeto Detenido por Presuntamente Atacar con un Hacha a su Esposa en Hermosillo, Sonora

Un hombre de 40 años, de edad, fue detenido por elementos de la Policía Preventiva Municipal, luego de atacar con un hacha a su esposa, quien logró esquivar el golpe y resultó ilesa durante la agresión registrada en San Pedro El Saucito, en la zona rural oriente de Hermosillo.



Los hechos ocurrieron alrededor de las 20:15 horas del domingo, en un domicilio ubicado en la calle Santa Luz y callejón 1, en el campestre Villa Dorada, donde Martín “N” presuntamente llegó bajo los efectos del alcohol.

La mujer empezó a ser agredida por su esposo y le lanzó un hacha

De acuerdo con el relato de la mujer, de 32 años, mientras le preparaba la cena, su esposo comenzó a insultarla y gritarle, para luego tomar un hacha y lanzársela en su contra, pero logró esquivar el objeto.



El hombre fue asegurado por los agentes municipales, al igual que el arma y después quedó a disposición de la autoridad investigadora, para que se determine su situación legal por los delitos de violencia familiar y portación de arma prohibida.