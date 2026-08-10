Seguridad

Operativo en Tamaulipas Deja 14 Detenidos y Más de 348 Mil Litros de Aceite Asegurados

El operativo fue coordinado por el Gabinete de Seguridad en dos inmuebles cateados en Tamaulipas

Foto de operativo de la Marina y agentes de la FGR al interior de la Unión Regional Ganadera de VeracruzCuartoscuro

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En Güémez, Tamaulipas, un operativo dejó 14 detenidos y 348 mil litros de aceite asegurados.

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