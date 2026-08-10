Operativo en Tamaulipas Deja 14 Detenidos y Más de 348 Mil Litros de Aceite Asegurados

Un operativo coordinado del Gabinete de Seguridad en México dejó como resultado la detención de 14 personas y el aseguramiento de más de 348 mil litros de aceite en dos inmuebles cateados en el municipio de Güémez, Tamaulipas.

De acuerdo con la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC), en las acciones participaron elementos del Ejército Mexicano, Marina, Fiscalía General de la República, Policía Estatal y personal de Petróleos Mexicanos (Pemex).

Durante los cateos fueron asegurados 348 mil 700 litros de aceite, nueve tractocamiones, un autotanque, 22 toneles, 16 contenedores de acero móviles, 25 vehículos y una tolva.

Aseguran armas y droga durante cateo en Matamoros

En Matamoros, elementos de la SSPC, FGR y Guardia Nacional catearon un inmueble, donde aseguraron cuatro armas largas, 19 cargadores, 306 cartuchos y 15 kilogramos de marihuana.

También fueron asegurados tres chalecos balísticos y el inmueble donde se realizó el operativo.