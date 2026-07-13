Altares de la Santa Muerte Crecen en las Calles de Matamoros; Así es la Devoción

Entre veladoras, flores y promesas, los altares de la Santa Muerte son cada vez más visibles en calles y colonias de Matamoros.

Altares de la Santa Muerte Crecen en las Calles de MatamorosFoto: N+

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La Santa Muerte: entre controversia y fe, sus altares dominan las calles de Matamoros. Conoce por qué millones la veneran como protectora y guía.

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