Cronología del Robo de Esculturas de Bronce de Iglesia de San Cosme, en la Alcaldía Cuauhtémoc

En la alcaldía Cuauhtémoc, se robaron tres esculturas de bronce y cuatro placas de diferentes tamaños de la iglesia de San Cosme.

Los delincuentes ingresaron en dos ocasiones al inmueble para llevarse piezas de gran valor histórico y religioso.

Entre las esculturas, está una inspirada en Remedios Varo.

Cronología

No fue un robo improvisado.

En imágenes, captadas por las cámaras de vigilancia de la iglesia, se ve a los ladrones quienes rompieron las cadenas de la puerta principal para ingresar al jardín de la parroquia y actuar con tiempo suficiente.

El primer golpe ocurrió el viernes por la mañana, cuando sustrajeron varias placas de bronce. Sin embargo, lejos de conformarse, los delincuentes regresaron durante la madrugada de este martes para terminar el saqueo.

Esta vez arrancaron de sus pedestales tres esculturas de bronce y se llevaron el resto de las placas que estaban en el jardín.

Para desprenderlas fue necesario aplicar fuerza, dejando daños visibles en las bases donde permanecieron durante años.

Al respecto, el padre José de Jesús Aguilar, indicó:

“Se robaron esta placa que dice cuida y respeta a los animales, y también se robaron esta que está en un lugar donde Remedios Varo y Leonora Carrington se reunían estas artistas especiales, se robaron esta escultura y esta afortunadamente les pesó tanto que la dejaron y tuvieron que regresarla aquí al jardín, pero lamentablemente se robaron dos ángeles que están cargando a un niño, los ángeles eran más o menos de este tamaño y al ser en bronce sabemos que son bastante pesados”

Las piezas forman parte de un conjunto de quince esculturas que embellecen este espacio y que representan parte del patrimonio artístico y religioso de la parroquia.

“Los ladrones se saltaron por la reja y tuvieron que romper la cadena para poderse llevar estas obras que son bastante pesadas, lamentablemente tenemos que decir que no solo las casas, los comercios, sino también los templos están siendo atacados por la delincuencia”, señaló el padre José de Jesús Aguilar.

Valor

En entrevista para N+ Foro, el sacerdote José de Jesús Aguilar señaló que el monto de las esculturas robadas, así como de las placas es de más de 150 mil pesos.

Pidió a las autoridades mayor seguridad en la zona, pero sobre todo exhortó a la gente a no comprar estos objetos y a trabajar en conjunto para denunciar a los delincuentes.

Además del valor económico del bronce, las esculturas tienen un significado especial para la comunidad.

Como lo refiere Georgina García, creyente:

“Es algo que se pagó por toda la comunidad, una de ellas era la figura de un ángel que a mí me gustaba ver cuando venía, así que la voy a extrañar”

Por su parte María de la Luz, otra creyente aseguró:

“Es algo que no se debe saber, ya no tenemos seguridad en esta vida, si están robando las iglesias qué nos esperamos nosotros”

Ahora el jardín luce con espacios vacíos y pedestales destruidos.

Elementos de la Policía de Investigación acudieron al lugar.

Mientras la comunidad espera que las esculturas puedan ser recuperadas, también pide mayor vigilancia para evitar que el resto del conjunto, integrado por otras doce obras de bronce, corra la misma suerte.

Con información de Guadalupe Madrigal.

LECQ