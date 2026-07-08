Cronología del Robo de Esculturas de Bronce de Iglesia de San Cosme, en la Alcaldía Cuauhtémoc

Los delincuentes ingresaron en dos ocasiones al inmueble para llevarse piezas de gran valor histórico y religioso que forman parte de un conjunto de 15 esculturas que adornan el jardín de la parroquia

Ladrones arrancaron de sus pedestales tres esculturas de bronce de la iglesia de San CosmeFoto: N+

Escucha este artículo

00:00
-00:00

Destacado

Robo en la iglesia de San Cosme: ladrones se llevaron esculturas de bronce de gran valor histórico. La comunidad pide mayor seguridad y denuncia.

Publicidad
Esta semana | N+
Publicidad
Esta semana | N+