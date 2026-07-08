Irán Lanza Misiles y Drones a Bases Militares de Estados Unidos en Baréin y Kuwait

Los Guardianes de la Revolución (CGRI) iraníes afirmaron este miércoles que atacaron decenas de instalaciones estadounidenses en Baréin y Kuwait, en respuesta a los bombardeos contra su territorio, según un comunicado de la televisión estatal IRIB.

"En una respuesta inicial a esta agresión, las fuerzas marinas y aeroespaciales de los CGRI efectuaron una operación conjunta de misiles y drones, alcanzando 85 instalaciones militares estadounidenses" en Kuwait y Baréin, y derribaron un dron MQ-9, indica el comunicado.

Previamente, el ejército kuwaití informó el miércoles que sus defensas aéreas estaban interceptando misiles y drones hostiles. No especificó el origen de los ataques.

El cuartel general central iraní, Khatam al-Anbiya, declaró este miércoles que Irán respondería con contundencia a los últimos ataques aéreos estadounidenses.

En declaraciones difundidas por los medios estatales iraníes, afirmó que los ataques en el sur del país constituían un acto de agresión flagrante y advirtió que Teherán no permitiría que Estados Unidos interfiriera en la gestión del estrecho de Ormuz.

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