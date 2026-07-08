Irán Lanza Misiles y Drones a Bases Militares de Estados Unidos en Baréin y Kuwait

Los Guardianes de la Revolución indicaron que igual derribaron un dron MQ-9

IránFoto: Reuters.

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Los Guardianes de la Revolución de Irán lanzan misiles a bases de EE.UU. en respuesta a bombardeos. ¿Cómo responderá EE.UU.?

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Misiles y drones iraníes impactan instalaciones de EE.UU.