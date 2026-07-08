Se Incendian Pipas Con Diésel en El Salto, Jalisco; Controlan Emergencia Tras Lluvia

Autoridades de protección civil indicaron que la emergencia se registró en la colonia El Verde y no se reportaron víctimas

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Fuerte Incendio en El Salto Hoy: Arden Pipas de Combustible en la Colonia El Verde

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Incendio en El Salto: Pipas cargadas con diésel arden en la colonia El Verde. No hay víctimas reportadas, pero se recomienda evitar el área. Más detalles en breve.

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