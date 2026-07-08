Se Incendian Pipas Con Diésel en El Salto, Jalisco; Controlan Emergencia Tras Lluvia

Varias pipas cargadas con diésel se incendiaron en una pensión en El Salto, Jalisco, en los primeros minutos de este miércoles, con llamas que fueron visibles a varios kilómetros, pero la emergencia fue controlada con ayuda de la lluvia.

Autoridades de protección civil indicaron que la emergencia se registró en la colonia El Verde, a 15 minutos del Aeropuerto Internacional de Guadalajara.

"De manera preliminar se presume que algunos autotanques con diésel se encuentran involucrados en el incidente", se indicó a las 0:05 horas.

"Se recomienda a la ciudadanía evitar la zona y permitir el libre acceso a las unidades de emergencia", se añadió.

De momento, no se registraron víctimas. Videos compartidos por Protección Civil de Jalisco mostraron que bomberos acudieron al área, pero el fuego era intenso.

La emergencia ocurrió en un predio donde presuntamente se almacenaban pipas de manera irregular. En un inicio, se reportó que se quemaron cuatro pipas con 40 mil litros de diésel.

El siniestro ocurrió en el cruce de la carretera El Salto-La Alameda con la carretera a Reforma, a unos 20 minutos de la zona metropolitana de Guadalajara.

🚨 Atención a incendio en el municipio de El Salto



Se atienden un incendio registrado al interior de una pensión en el municipio de El Salto, donde de manera preliminar se presume que algunos autotanques con diésel se encuentran involucrados en el incidente.



En las labores de… pic.twitter.com/CqjRbiaf0j — Protección Civil JAL (@PCJalisco) July 8, 2026

Controlan emergencia

Las llamas dieron tregua luego del trabajo coordinado con pipas, motobombas y espuma especial para incendios de hidrocarburos, pero también contribuyó una lluvia de intensidad ligera a moderada.

En el transcurso de las labores se registró además una explosión causada por la reacción de un producto químico almacenado en el sitio.

La situación fue controlada por cuerpos de emergencia, aunque las labores para extinguir por completo el fuego y eliminar riesgos continuaron durante varias horas durante la madrugada.

El fuego generó intensas explosiones y una enorme columna de humo visible a varios kilómetros de distancia.

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Bomberos municipales, con apoyo de corporaciones de Juanacatlán, Guadalajara, Zapopan, San Pedro Tlaquepaque, Tlajomulco de Zúñiga y del gobierno de Jalisco, desplegaron un amplio operativo para evitar la propagación del incendio.

En las labores participaron al menos 25 pipas de agua, además de unidades especializadas con espuma para combatir el incendio de combustible. Las autoridades cerraron la circulación en aproximadamente un kilómetro de la carretera para facilitar las maniobras y evitar riesgos a la población.

Como medida preventiva, se realizaron desalojos en las inmediaciones, incluida una instalación gasera ubicada a pocos metros del incendio.

Aunque en la zona existen pocas viviendas, una colonia localizada a unos 200 metros también fue considerada dentro del perímetro de seguridad, mientras habitantes manifestaron temor por las explosiones.

Testigos relataron que, cuando comenzó el incendio, observaron salir cuatro pipas del predio antes de que el fuego se intensificara.

ASJ