Balacera Hoy en Colonia Morelos Deja 2 Muertos; Hombres Armados Atacaron Barbería

Al menos dos personas fueron asesinadas luego de un ataque a balazos contra una barbería en la colonia Morelos, alcaldía Cuauhtémoc, en el centro de la Ciudad de México.

El ataque ocurrió la noche de este martes 7 de julio sobre la calle Tenochtitlán, cerca de Peñón, confirmó la Secretaría de Seguridad capitalina.

"Personal de la SSC tomó conocimiento de un reporte de disparos al interior de una barbería localizada en la calle Tenochtitlán, de la colonia Morelos, tras el cual dos personas perdieron la vida", reportó.

"Se trató de un ataque directo, por lo que se dio parte al agente del Ministerio Público para los peritajes correspondientes y ya se realiza la búsqueda de los probables responsables a través del análisis de las cámaras de videovigilancia en la zona", añadió.

Al sitio se movilizaron policías y acordonaron el área en espera de personal de la Fiscalía General de Justicia de la CDMX para las diligencias correspondientes.

De forma preliminar, se reportó que una tercera persona resultó herida por los impactos de arma de fuego, pero esto no fue confirmado por la policía.

Al menos dos personas murieron y otra más resultó herida tras una balacera en el cruce de calles de la colonia Morelos, alcaldía Cuauhtémoc; policías de investigación resguardan la zona. No hay detenidos hasta el momento.



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Se desconocen los motivos del ataque, así como la identidad de las víctimas. No se precisó edad ni sexo.

La colonia Morelos es una zona de ataques constantes, debido a que ahí tiene su bastión la Unión Tepito, cuyas operaciones van del narcomenudeo, extorsión, piratería y más actividades ilícitas.

A menudo, los asesinatos y balaceras en esta área derivan de ajustes de cuentas o pugnas territoriales para la venta de drogas.

ASJ