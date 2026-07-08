Balacera Hoy en Colonia Morelos Deja 2 Muertos; Hombres Armados Atacaron Barbería

Al sitio se movilizaron policías y acordonaron el área en espera de personal de la Fiscalía General de Justicia para las diligencias correspondientes

Balacera colonia Morelos HoyEl ataque ocurrió entre las calles Peñón y Tenochtitlán. Foto: N+.
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