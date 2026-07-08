Fiscalía CDMX Ofrece 500 Mil Pesos de Recompensa por Feminicida de Abril Pérez Sagaón

La víctima habría denunciado a su esposo, Juan Carlos García, por intento de homicidio en 2019, pero un juez lo puso en libertad

Fiscalía CDMX Ofrece 500 Mil Pesos por Feminicida de Abril Pérez SagaónFamiliares y amigos exigen justicia por el feminicida de Abril Pérez Sagaón. Foto: Cuartoscuro

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Juan Carlos García Sánchez, presunto autor intelectual del feminicidio de su exesposa, Abril Pérez Sagaón, está prófugo y con ficha roja de Interpol desde finales de 2019

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