Fiscalía CDMX Ofrece 500 Mil Pesos de Recompensa por Feminicida de Abril Pérez Sagaón

La Fiscalía de Justicia de la Ciudad de México publicó en la Gaceta Oficial capitalina un acuerdo para ofrecer una recompensa de 500 mil pesos a quien brinde información útil para hallar y capturar a Juan Carlos García Sánchez, acusado del feminicidio de Abril Pérez Sagaón.

Gaceta de CDMX revela recompensa de 500 mil pesos por información para hallar y a Juan Carlos García Sánchez, acusado del feminicidio de Abril Pérez Sagaón. Foto: Gaceta de CDMX

El presunto autor intelectual del feminicidio de su exesposa, Abril Pérez Sagaón, está prófugo y con ficha roja de Interpol desde finales de 2019.

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¿Cómo brindar información en caso Sagaón?

Las autoridades capitalinas han precisado que la información se recibirá las 24 horas los siete días del año en la Dirección General de Derechos Humanos, al correo recompensas@fgjcdmx.gob.mx, o al teléfono 55 53 45 54 00.

Como restricción esta no aplica para servidores públicos de seguridad ni sus familiares.

La Fiscalía de la Ciudad de México ha llevado a proceso a nueve personas por su participación en el crimen, entre ellos los asesinos materiales, Rodolfo Daniel Banderas y Juan Carlos Rodríguez.

Así fue el homicidio y la violencia que vivía Abril Pérez

Abril fue atacada a balazos el 25 de noviembre de 2019 sobre Río Churubusco, mientras se dirigía al Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México para regresar a Monterrey.

El exesposo de Abril, Juan Carlos García, es quien presuntamente habría pagado para asesinar a la mujer. Aunque el esposo fue detenido, los jueces que llevaron el caso lo reclasificaron como violencia familiar y quedó libre en diciembre de 2019. Desde esa fecha, sigue prófugo.

Juan Balta era uno de los principales distribuidores de droga de las alcaldías Iztapalapa e Iztacalco, cercano a la Unión Tepito y es considerado el principal organizador del ataque contra Abril.

Según el perfil criminal sobre el caso realizado por la Guardia Nacional, Abril vivía una relación de violencia familiar extrema.

Su pareja era un hombre que tenía altos niveles de ingresos, que se calculaban en 500 mil pesos mensuales, y quien la sometía, insultaba, descalificaba y golpeaba.

En 2017, trató de ahorcarla; en enero del 2019, la golpeó con un bat de beisbol; también agredía a sus hijos, y uno de ellos dormía con un cuchillo bajo la almohada por el temor a su padre.

El Ministerio Público está solicitando 50 años de cárcel para los implicados.

HVI